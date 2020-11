per Mail teilen

Am Nachmittag öffnet erneut die Corona-Teststation im Trierer Messepark. Nach Angaben der Stadt Trier soll sie Zeiten abdecken, in denen Menschen mit Symptomen oder Kontakt zu einem Covid-Patienten sich nicht bei ihrem Hausarzt testen lassen können. Die Teststation sei daher mittwochs, samstags und sonntags zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. Ein Termin müsse nicht gemacht werden. Nach jetzigem Stand wirkten elf Ärzte und Ehrenamtliche an der Teststation mit. Die Teststation soll niedergelassene Ärzte entlasten.