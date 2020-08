Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) will ab Donnerstagabend am Flughafen Hahn eine Corona-Teststation in Betrieb nehmen. In Bitburg laufen bereits die ersten Tests.

In der am Mittwoch eröffneten Corona-Teststation des Landes für Reiserückkehrer in Bitburg haben sich nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes bereits 55 Menschen testen lassen. Zwei weitere Teststationen in der Region Trier - an der A64 Trier-Markusberg und am Flughafen Hahn werden Donnerstagabend öffnen. Der Aufbau sei mit sehr großem Aufwand verbunden, so eine Sprecherin des DRK. Es sei viel Material für die Coronatests notwendig und auch viel Personal, um den Ablauf zu gewährleisten. Bei den Testzentren könnten sich dann Passagiere freiwillig und kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. In der Teststation am Flughafen Hahn sollen bis zu 180 Passagiere aus einem Flugzeug nacheinander und teilweise auch parallel schnell getestet werden können. Video herunterladen (3,3 MB | MP4) Die Proben würden dann registriert und jedem Passagier zugeordnet, um diese später informieren zu können. Nach Angaben des DRK handelt es sich dabei um eine logistische Herausforderung, für die zunächst entsprechendes Büromaterial eingekauft werden muss. Freiwillige Tests an Flughäfen seit Montag Seit Montag können sich Reiserückkehrer bereits an mehreren deutschen Flughäfen freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Am Luxemburger Flughafen werden bereits seit einigen Wochen freiwillige Corona-Tests angeboten. Dort sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums Studenten im Einsatz, die die Passagiere sensibilisieren sollen, sich testen zu lassen. Testpflicht für Urlauber aus Risikogebieten Ab Samstag sollen Corona-Tests für Menschen, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkehren, verpflichtend sein. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums soll mit Stichproben kontrolliert werden, ob die geplante Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikoländern eingehalten wird. Die Corona-Testpflicht gilt nach Angaben der Landesregierung aber nicht für Grenzpendler, die in Luxemburg arbeiten. Video herunterladen (5,7 MB | MP4)