In dieser Woche werden 700 Mitarbeiter des Schlachthofs Simon auf das neue Corona-Virus getestet. Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat dazu Näheres bekannt gegeben.

Rund um den größeren Schlachthof in Wittlich sollten am Montag zunächst die Mitarbeiter des Fleischhygieneamtes getestet werden, wie der Sprecher der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich in Wittlich sagte. Am Dienstag und Donnerstag seien Testungen von rund 600 Mitarbeitern des Schlachtbetriebs geplant. Am Mittwoch und Freitag sollten Fleischklassifizierer, Fahrer und Reinigungspersonal Abstriche in der Corona-Teststation abgeben. Insgesamt gebe es 700 Testungen. Die Landesregierung hatte am Mittwoch nach den Vorfällen in der Fleischfabrik Tönnies Reihentests angeordnet.

Die Arbeitsbedingungen, die Wohnverhältnisse der oft ausländischen Arbeiter, das Billigfleisch in der Fleischindustrie - all diese Probleme sind längst bekannt. Jetzt sollten sie mit Nachdruck auf den Tisch kommen. Bei einem Treffen von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) mit Vertretern der Branche.

Corona-Teststation wird ausgebaut

Die Tests nimmt das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich vor. Das Amt ist somit auch für die Organisation der Testabläufe verantwortlich. Die Testungen sind in der Corona-Teststation des Kreises. Dort ist die vorhandene Zahl an Teststrecken zum Wochenende aufgerüstet worden, sodass bis zu fünf Testungen gleichzeitig möglich sein sollen. In Wittlich sind seit Anfang Juni zwei Mitarbeiter des Schlachthofs positiv auf Covid-19 getestet worden. Es habe sich um Einzelfälle gehandelt, Umfeld-Untersuchungen blieben negativ, sagte der Sprecher. Hinzu kamen zwei weitere Fälle von Infektionen bei Beschäftigten, die den Betrieb aber nicht betreten hätten: Bei ihnen sei das Virus nach deren Rückkehr aus dem Heimaturlaub bei einer Eingangstestung entdeckt worden, hieß es.