Trotz hoher Nachfrage kein Mangel an Corona-Tests

Trotz hoher Nachfrage sind bei den Teststationen in der Region Trier noch genügend Corona-Tests vorhanden. Das hat eine SWR-Recherche bei den Betreibern ergeben. Ein privater Betreiber mit 19 Teststationen in Trier erklärte, er habe bereits vor den neuen Corona-Bestimmungen ausreichend Tests angeschafft. Auch die Malteser gehen nach eigenen Angaben vorerst nicht davon aus, dass es zu einem Engpass kommen könnte. In den Lagern seien noch ausreichend Tests vorhanden – weitere seien beim Land Rheinland-Pfalz bestellt. Der Regionalbereichsleiter der Johanniter beschrieb die aktuelle Situation als schwierig. Zwar gebe es noch genug Tests, aber diese seien schwer zu bekommen. Lieferungen vom Land kämen verzögert. Deshalb beschaffe man sich die Tests nun selbst.