Krankenhäuser in der Region Trier: Personalnot durch Corona

Die Kliniken in der Region Trier schlagen Alarm. Noch nie seien wegen Corona mehr Pfleger und Ärzte ausgefallen als jetzt. Die Personalnot macht sich auf den Stationen bemerkbar.

Der Dienstplan der Pfleger und Ärzte im Saarburger Kreiskrankenhaus ändert sich derzeit fast jeden Tag. Immer wieder müssen Mitarbeiter für Kollegen einspringen. Denn an dem Klinikum an der Saar gehört es mittlerweile zum Alltag, dass Beschäftigte sich krank melden oder in Quarantäne müssen.

Mittlerweile trifft sich daher täglich ein Krisenstab und entscheidet, wie es weitergeht. Auf welchen Stationen noch Patienten aufgenommen werden können und welche Operationen vielleicht doch für eine Weile aufschiebbar sind.

Es ist eine Situation, die Geschäftsführer Matthias Gehlen jetzt schon seit einer Weile beunruhigt, wie er sagt. Man habe die Lage zwar so gut es geht im Griff. "Dennoch erlebt unser Haus aber gerade die bislang kritischste Phase dieser Pandemie", sagt Gehlen.

Seit Wochen steigende Corona-Zahlen

Und nicht nur in Saarburg ist die Lage angespannt. Wer bei den Krankenhäusern in der Region Trier nach der Personalsituation fragt, hört überall von diesen Schwierigkeiten.

Der Grund ist die seit Wochen steigende Zahl an Corona-Infektionen. Denn die sorgt einerseits für mehr Covid-Patienten in den Krankenhäusern, die mit viel Aufwand isoliert werden müssen. Und andererseits dafür, dass sich zunehmend auch das Personal der Kliniken ansteckt oder in Quarantäne muss.

Rund zehn Prozent der Belegschaft fallen aus

Beim Trierer Mutterhaus der Borromäerinnen und in den drei Kliniken der Marienhaus GmbH in Bitburg, Gerolstein und Hermeskeil fielen allein deshalb derzeit rund zehn Prozent der Belegschaft aus, heißt es von den Pressestellen. Im Klinikum in Idar-Oberstein schwanke die Ausfallquote von 8 bis 14 Prozent, sagt Verwaltungsdirektor Hendrik Weinz.

In Daun seien aktuell rund 80 der 600 Mitarbeiter nicht einsatzfähig. Und auch die Pressesprecherin des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Trier spricht von einem weiterhin hohen Anteil an infizierten Mitarbeitern.

Die Impfquoten in den Krankenhäusern An der Impfpflicht für das Personal kann es jedenfalls nicht liegen, dass derzeit so viele Mitarbeiter ausfallen. Denn in allen vom SWR befragten Kliniken sind jeweils mehr als 95 Prozent des Personals geimpft. Nur vereinzelt gebe es Impfgegner, heißt es etwa bei der Marienhaus GmbH, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht nachkämen und folglich auch nicht mehr arbeiten dürften. Da es sich nur um "eine Handvoll" Personen handele, sei deren Ausfall aber zu verschmerzen.

Operationen werden verschoben

Die Folgen dieser Personalnot bekommen die Patienten längst schon zu spüren. Ganze Stationen werden in der Region Trier zusammengelegt, nicht lebensnotwendige Operationen, Eingriffe und Endoskopien verschoben.

"Und das sind ja auch Patienten, die Schmerzen haben", sagt Günter Leyendecker, Prokurist des Dauner Maria-Hilf-Krankenhauses: "Die wollen wir natürlich nicht nach Hause schicken." Das müssten sie aber, weil allein schon die Versorgung der Notfälle viel Personal binde.

Versorgung im Notfall ist sichergestellt

Wer mit einem Herzinfarkt oder auch nur mit einem gebrochenen Arm im Krankenwagen landet, wird zwar weiterhin behandelt. Die Versorgung von Notfällen ist in allen befragten Krankenhäusern gewährleistet. Zusätzliche Leistungen seien aber kaum aufrechtzuerhalten, heißt es.

Im Marienhaus-Krankenhaus in Gerolstein etwa wurde die somatische Abteilung eingeschränkt, in Hermeskeil die Innere Medizin und die Chirurgie zusammengelegt. Im Klinikum Idar-Oberstein sorgen die derzeit insgesamt 106 Krankmeldungen im Pflegedienst für eine Nichtbesetzung von 200 Diensten auf Station und 50 Diensten in den Funktionsbereichen, wie zum Beispiel OP und Diagnostik.

Pfleger machen immer mehr Überstunden

Zudem häuften sich inzwischen die Überstunden und nicht verfallenen Urlaubstage bei den Pflegern und Ärzten. "Ich hoffe daher, dass wir bis zur Ferienzeit an Ostern über den Berg sind", sagt Günter Leyendecker vom Klinikum in Daun.

Aktuell allerdings steigen die Infektionszahlen weiter. Und Maßnahmen will das Land erstmal keine mehr ergreifen.