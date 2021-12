Wie sie auf den coronabedingten Fachkräftemangel reagiert

Stefanie Schmitz betreibt gemeinsam mit ihrer Familie ein Hotel in Pünderich (Kreis Cochem-Zell). Die Corona-Pandemie hat auch sie getroffen. Während des Lockdowns durfte das Hotel nicht öffnen. Zudem verließen einige Mitarbeiter das Unternehmen. Doch Schmitz reagierte.

Im Restaurant des Hotels "Zur Marienburg" in Pünderich herrscht reger Betrieb. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter räumen den Frühstücksraum auf, decken die Tische für das Abendessen ein. Schon den ganzen Sommer geht das so, das Geschäft läuft wieder, sagt Juniorchefin Stefanie Schmitz: "Wir haben nahezu 100 Prozent Auslastung". Es seien vor allem viele Deutsche, die in diesen Tagen Urlaub in ihrem Hotel machten, weniger Belgier oder Niederländer, wie vor Corona.

Dennoch nicht alles läuft gut: Drei der etwa 50 Mitarbeiter hätten das Unternehmen verlassen, seien teilweise in andere Branchen gewechselt. Ihnen sei der Job in der Gastronomie zu unsicher geworden, sagt Schmitz. "Ich denke allerdings, dass das noch eine geringe Zahl im Vergleich zu anderen Betrieben ist."

Branchenverband ist Personalmangel in der Gastronomie bekannt

Nicht überall verläuft die Personalflucht so glimpflich wie bei Stefanie Schmitz und ihrer Familie in Pünderich, berichtet der Dehoga-Kreisverband Trier-Saarburg. Viele Service-Kräfte und Köche seien während der coronabedingten Schließungen in andere Berufe abgewandert. Auf Stellenanzeigen meldeten sich kaum Interessenten, so die Vorsitzende Astrid Hau. Personalmangel sei in der Gastronomie ohnehin ein großes Problem. Corona habe das noch verschärft. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Trier waren zuletzt mehrere hunderte freie Stellen in der Branche gemeldet.

Stefanie Schmitz ist es gelungen, Personal bei der Stange zu halten

Um zu verhindern, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten gehen, haben Stefanie Schmitz und ihre Familie diese zum Teil während des Lockdowns mit anderen Arbeiten beschäftigt, um die Kurzarbeit aufzustocken. So hätten sie beispielsweise Personalräume umgebaut oder ein neues Café aufgebaut. "Das waren zwar keine branchentypischen Arbeiten, aber die Mitarbeiter waren beschäftigt."

Zu anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sie ständig Kontakt gehalten, um die Verbindung zu ihnen aufrecht zu erhalten.

Das Hotel "Zur Marienburg" in Pünderich (Kreis Cochem-Zell) hat 24 Zimmer und etwa 50 Angestellte, von denen der Großteil auch nach Corona noch im Hotel arbeitet - dank des Engagements von Stefanie Schmitz und ihrer Familie. SWR

Sommergeschäft kann Weihnachtsgeschäft nicht kompensieren

Gegen den Personalmangel konnte die 30-Jährige etwas tun. In Sachen Corona kann sie nur hoffen, dass es keinen weiteren Lockdown gibt und das Weihnachtsgeschäft erneut ausfällt. Denn trotz des guten Umsatzes im Sommer, sagt Schmitz, sei der Totalausfall an Weihnachten bislang nicht zu kompensieren gewesen.