Am Flughafen in Luxemburg können Flugpassagiere ab dem 2. Januar auch einen Schnelltest auf das Coronavirus erhalten. Das teilte das Verkehrsministerium mit. Reiserückkehrer aus Urlaubsgebieten erhalten demnach einen kostenlosen Gutschein. Nach dem Schnelltest können die Passagiere den Flughafen sofort verlassen. Das Ergebnis bekommen sie innerhalb von drei Stunden über eine SMS mitgeteilt. Bereits seit Mai werden am Flughafen Luxemburg PCR-Corona-Tests angeboten.