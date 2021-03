Der Kreis Trier-Saarburg hat für alle ehrenamtlichen Wahlhelfer und Wahlheferinnen Corona-Selbsttests organisiert. Laut Kreisverwaltung handelt es sich um ein freiwilliges Angebot. Es stünden 3.000 Tests für die Helfer in den 177 Wahllokalen im Kreis zur Verfügung. Die Kreisverwaltung empfiehlt den Wahlhelfern, sich entweder am Samstagabend oder am Sonntagmorgen vor Öffnung der Wahllokale selbst zu testen. Damit soll den Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit gegeben werden. Die Stadt Trier bietet den Wahlhelfern und -Helferinnen am Samstag einen Schnelltest an.