Proteste von Corona-Gegnern: Mögliche Verkehrsbehinderungen in Trier

Die Stadt Trier und die Polizei erwarten am Samstag wieder mehr als 1.000 Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen am Messepark. Autofahrer sollten sich auf Staus einstellen.

Gegner der Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern haben für Samstag zwischen 14 und 18 Uhr erneut eine Demonstration in Trier angemeldet. Da Polizei und Stadt wieder mit mehr als 1.000 Teilnehmern rechnen, seien Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Das geht aus einer Pressemitteilung aus dem Rathaus hervor.

Schon am 8. Januar kam es wegen einer Demonstration gegen die Coronamaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen in Trier. SWR

Demo durch den Trierer Westen

Ausgangspunkt der Protestaktion wird der Parkplatz "In den Moselauen" sein. Das Ordnungsamt hatte den Demonstranten schon vergangenes Wochenende diesen Platz zugewiesen. Denn am Viehmarkt, am Rande der Fußgängerzone, wäre es nach Ansicht der Behörde für die angemeldeten Teilnehmer - unter Beachtung der Hygieneregeln - zu eng geworden.

Daher ist nun auch die Auftakt-Kundgebung wieder am Trierer Messepark geplant. Danach werde die Gruppe, vermutlich wieder begleitet von etwa 100 Gegendemonstranten, durch den Stadtteil Euren ziehen. Die Route verläuft vom Parkplatz über die Luxemburger Straße, die Eisenbahnstraße, die Eurener Straße und Im Speyer wieder zurück auf den Parkplatz.

Impfzentrum Trier ist nicht beeinträchtigt

Im Westen der Stadt könnte es daher, wie schon am vergangenen Samstag, zu Staus kommen. An den Moselauen gilt während der Versammlung ein absolutes Halteverbot. Auch in unmittelbarer Nähe gibt es keine Parkplätze.

Polizei und Stadtverwaltung wollen dafür sorgen, dass der Betrieb des Impfzentrums in den Moselauen störungsfrei abläuft. Der Parkplatz am Impfzentrum ist für Menschen mit Impftermin bestimmt. Die Polizei kontrolliert die Zufahrt.

Die Stadtwerke Trier weisen darauf hin, dass es wegen der Demonstrationen bei den Buslinien 81 und 83 Veränderungen der Strecke und der Haltestellen geben kann.

Gegendemo zum Protestzug am 8. Januar in Trier - Befürworter der Corona-Maßnahmen SWR

Mehr als 1.200 Menschen vergangene Woche

Bei der Protestaktion am vergangenen Samstag haben nach Polizeiangaben 1.250 Menschen teilgenommen. Nach Angaben der Ordnungskräfte gab es bei dieser Demonstration keine Zwischenfälle.