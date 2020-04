Die Polizei hat in Bitburg gestern Abend innerhalb einer Stunde mehrere Feiern aufgelöst. Unter anderem eine Geburtstagsfeier mit acht Gästen.

Wie die Polizei mitteilte, hätten Zeugen am Dienstagabend gegen 23 Uhr laute Musik aus einer Wohnung in einem Bitburger Mehrfamilienhaus gemeldet. Die dort angetroffenen Partygäste gaben gegenüber den eintreffenden Polizisten an, dass sie in den Geburtstag eines Gastes reinfeiern wollten.

Platzverweis und Strafverfahren

Die Polizei habe den Gästen einen Platzverweis erteilt, die beiden Gastgeber und Wohnungsinhaber hätten sich aber uneinsichtig und unkooperativ gezeigt. Gegen sie sei nun ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil sie gegen das aktuelle Kontaktverbot verstoßen haben.

Die Polizei musste nach eigenen Angaben am Dienstag weitere Male ausrücken, weil sich einige Bitburger nicht an das Kontaktverbot halten wollten. Dabei sei unter anderem eine dreiköpfige Gruppe kontrolliert worden.

Verbotener Zufallsfund

Dabei habe sich herausgestellt, dass die Personen verbotene Messer und Betäubungsmittel bei sich trugen. Auch in diesem Fall habe die Polizei einen Platzverweis erteilt. Außerdem seien entsprechende Ermittungs-und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Verstöße werden konsequent bestraft

Die Bitburger Polizei teilte mit, dass sie Verstöße gegen das im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erlassene Kontaktverbot weiterhin entschlossen unterbinden werde, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Sie appelliert an sorglose und bislang uneinsichtige Personen, Kontakte zu reduzieren und damit die Familie und die Mitmenschen zu schützen.