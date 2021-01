per Mail teilen

Die Stiftung „Zukunft Trier-Saarburg“ hat ein Hilfsprogramm aufgelegt, um Vereine während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Wie der Landkreis Trier Saarburg weiter mitteilte, hat das Kuratorium der Stiftung einen Rettungsschirm mit einem Volumen von 50.000 Euro beschlossen. Vereine aus dem Kreis könnten sich nun an die Stiftung wenden und eine Förderung beantragen. Optimal seien Projekte, die in der Corona-Zeit umgesetzt würden. Die Stiftung „Zukunft in Trier-Saarburg“ ist eine gemeinnützige, kommunale Stiftung des Landkreises Trier-Saarburg.