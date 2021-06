Angesichts sinkender Corona-Fallzahlen wird über ein Ende der generellen Maskenpflicht diskutiert. Der Leiter des Gesundheitsamtes Trier sieht das kritisch. Im SWR-Interview nennt er seine Gründe.

Am Wochenende haben FDP und AfD eine komplette Aufhebung der Maskenpflicht in Deutschland gefordert. Unionspolitiker mahnen dagegen zur Vorsicht.

Auch der Leiter des gemeinsamen Gesundheitsamtes für die Stadt Trier und den Landkreis Trier-Saarburg, Harald Michels, warnt vor einem generellen Ende der Maskenpflicht. Lockerungen könne es demnach höchstens im Außenbereich geben.

Außerdem sagt Michels im SWR-Interview, was er von Urlaubsreisen im Sommer hält und warum die Delta-Variante des Coronavirus bislang in Trier und Umgebung keine große Rolle spielt. Außerdem wagt Michels einen Ausblick auf den kommenden Herbst.

SWR Aktuell: Herr Michels, wie ist die Corona-Situation derzeit im Raum Trier und wie sieht es in den Krankenhäusern aus?

Dr. Harald Michels: Wir haben erfreulicherweise sehr niedrige Fallzahlen in den letzten zwei, drei Wochen. Sowohl in der Stadt Trier als auch im Landkreis Trier-Saarburg haben wir so um die zehn Fälle in sieben Tagen. Wir hoffen, dass die Fallzahlen noch weiter runtergehen. In den Krankenhäusern haben wir nur noch zwei Corona-Fälle. Einen Fall aus dem Saarland und einen aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich.

Dr. Harald Michels in seinem Büro im Gesundheitsamt Trier.

SWR Aktuell: Stichwort Mutationen. Man hört viel von der sogenannten indischen Variante des Coronavirus - oder auch Delta-Variante. Welche Rolle spielt diese Variante bei uns?

Michels: Wir haben insgesamt bei uns nur fünf Fälle dieser indischen Variante, die zusammenhängen mit Kontakten untereinander und mit einem Bezug zum benachbarten Landkreis Birkenfeld, wo wahrscheinlich die Infektion auch erworben wurde. Weitere Fälle sind uns bisher glücklicherweise noch nicht gemeldet worden.

Wir wissen noch nicht, wo die Reise hingeht, diese Delta-Variante soll leichter übertragbar sein. Man geht im Moment davon aus, dass die Impfung trotzdem noch einen gewissen Schutz gibt. Das Wichtigste ist daher, dass die breite Impfung der Bevölkerung schnell vorangeht.

SWR Aktuell: Wie weit sind wir in Trier und im Kreis mit dem Impfen?

Michels: Wir haben im Kreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier 116.752 Menschen, die eine Erstimpfung erhalten haben und 62.850 haben bereits die zweite Impfung. Also ungefähr 55 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Impfung.

"Wenn die Fallzahlen so bleiben, wie sie jetzt sind, kann man Urlaubsreisen auch riskieren."

SWR Aktuell: Können wir uns angesichts der sinkenden Inzidenzen auf einen einigermaßen entspannten Sommer einstellen und auch in den Urlaub fahren?

Michels: Ich glaube, die Menschen sehnen sich danach, mal etwas rauszukommen aus dem Alltag. Wenn die Fallzahlen so bleiben, wie sie jetzt sind, glaube ich, kann man das auch riskieren.

Wichtig ist trotz allem, dass die Hygienemaßnahmen aufrecht erhalten werden und - ganz wichtig - dass alle Menschen, die auch nur über geringe Erkältungssymptome klagen, sich sofort isolieren und einen Test machen lassen. So können wir feststellen, ob sie infiziert sind, können ihre Kontaktpersonen ermitteln und Infektketten so früh wie möglich unterbrechen, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet.

"Im Innenbereich wäre ich generell noch etwas vorsichtig mit der Aufhebung der Maskenpflicht."

SWR Aktuell: Die Rufe nach einem Ende der Maskenpflicht werden immer lauter. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält eine schrittweise Aufhebung für denkbar. Wie stehen Sie dazu?

Michels: Im Außenbereich würde ich dem zustimmen, dass wir darauf verzichten können. Im Innenbereich wäre ich generell noch etwas vorsichtig im Moment.

Es gibt eine Untersuchung vom letzten Jahr aus Fußballstadien, als noch Zuschauer ohne Maske möglich waren. Durch das laute Rufen, durch die Gesänge, dass da wahrscheinlich aufgrund der erhöhten Aerosolbelastung - auch im Außenbereich - Infektionen übertragen worden sind. Die Fallzahlen waren zwar nicht massiv hoch, aber Dinge, die mit einer erhöhten Stimmbelastung einhergehen, also Singen, schreien, laut rufen, da wäre ich noch vorsichtig.

In geschlossenen Räumen würde ich daher auch noch zu einer gewissen Vorsicht raten.

SWR Aktuell: Seit Montag gilt ja wieder Präsenzunterricht in Schulen in Rheinland-Pfalz. Wird das wieder zu mehr Corona-Fällen führen?

Michels: Die Schulen waren bisher nie ein großes Problem bei den Virusübertragungen. Wir hatten zwar betroffene Schüler, aber die haben sich eher im privaten Umfeld angesteckt, als in der Schule. Wir hatten kleinere Ausbrüche im Lehrerkollegium gehabt.

Ich hoffe, dass jetzt im Sommer, wo wir ja leichter lüften können, als im Winter, wenn es kalt ist, dass das dazu führen wird, dass wir keine massiven Steigerungen der Fallzahlen durch den Präsenzunterricht haben werden.

"Ich glaube nicht, dass wir es mit einer massiven vierten Welle zu tun haben werden, wenn wir weiter die Hygienemaßnahmen beachten."

SWR Aktuell: Im vergangenen Jahr hatten wir im Herbst wieder steigende Inzidenzwerte. In diesem Jahr greifen die Impfungen - aber trotzdem die Frage: Wie wird es in diesem Herbst?

Michels: Das ist ganz schwer, da eine Prognose zu stellen. Es wird sicher davon abhängen, mit welchen Virusvarianten wir dann zu tun haben werden. Wenn sich die Delta-Variante weiter ausbreiten wird, wird man sehen müssen, ob die Impfung da noch zu einem gewissen Punkt schützt oder nicht. Es ist ja schon angedacht, dass eventuell im Herbst eine Auffrischimpfung - angepasst an die neuen Virusvarianten - durchgeführt werden muss.

Aber ich glaube nicht, dass wir es mit einer massiven vierten Welle zu tun haben werden, wenn wir weiter die Hygienemaßnahmen ausüben werden.

Das Gespräch führte SWR-Reporterin Claudia Krell.