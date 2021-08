In Rheinland-Pfalz fand am Mittwoch ein landesweiter Masken-Kontrolltag statt. In der Stadt Trier sind dabei kaum Verstöße festgestellt worden.

14 Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit Unterstützung der Polizei und der Stadtwerke haben am Busbahnhof Kontrollen gemacht, teilte die Stadtverwaltung mit. Die meisten Menschen hätten einen Mundschutz getragen. Masken-Kontrollen auch an Bushaltestellen Am häufigsten sei die Maskenpflicht an Bushaltestellen nicht beachtet worden. In Geschäften und Taxis hätten sich fast alle an die geltenden Regeln gehalten. Der Betreiber eines Fitness-Studios habe den Auftrag bekommen, mehr Hinweise zur Maskenpflicht aufzuhängen. Stadt Trier steht auf "gelb" "Wir dürfen nicht nachlässig werden, um die Ausbreitung der Pandemie im Griff zu behalten", appelliert Triers Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU). Seit Dienstag sei die Stadt Trier aufgrund erhöhter 7-Tage-Inzidenz vom Land im "Corona Warn- und Aktionsplan" im gelben Bereich eingestuft worden. "Viele der jüngsten Corona-Fälle resultieren aus privaten Feiern und der Ansteckung im familiären Umfeld", so Schmitt. Deshalb müssten die Regeln strikt eingehalten werden.