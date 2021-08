per Mail teilen

Die standesamtlichen Trauungen in der Region Trier sind durch den Lockdown fast überall zurückgegangen. Das hat eine SWR-Recherche bei den Standesämtern ergeben. Im Standesamt Hermeskeil sowie im Standesamt Waldrach sind die Trauungen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 um 20 Prozent zurückgegangen. Vom Standesamt Idar-Oberstein heißt es, im Jahr 2019 wurden noch rund 140 Ehen geschlossen – 2020 waren es nur 108. Ehen seien im vergangenen Jahr fast nur geschlossen worden, wenn ein bestimmtes Datum gewünscht gewesen sei. Laut den Standesämtern steigt die Nachfrage nun aber an. Für das Jahr 2022 hätten bereits viele Paare angefragt, so ein Sprecher des Standesamtes Bernkastel-Kues. Wie sich die Anfragen weiterentwickeln, sei jedoch abhängig vom weiteren Verlauf der Pandemie.