Am Montag werden auch die Grund- und Förderschulen im Kreis Birkenfeld in den Wechselunterricht starten. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind davon mehr als 3.000 Schüler betroffen.

Diese könnten jetzt wieder in die Schule gehen, weil es bei der relativ niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz keinen Grund mehr dafür gebe, die Schulen geschlossen zu halten. Damit werden die Schulen im Kreis Birkenfeld 14 Tage später geöffnet als in anderen Kreisen in der Region Trier.

Der Grund dafür war eine erhöhte Anzahl von nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Wochen. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Birkenfeld bei 60, nachdem sie in den vergangenen Wochen über 100 lag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen es innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner gab.