Auch an diesem Wochenende wird es in der Region Trier Kontrollen des Ordnungsamtes und der Polizei zur Beachtung der Corona-Regeln geben.

Wie die Polizei mitteilte, geht es vor allem um die Maskenpflicht an Busbahnhöfen oder in belebteren Straßen und auf Plätzen der Städte. Die Polizei kündigte an, auch einzuschreiten, falls durch Auswüchse bei privaten Feiern die Gesundheit von Menschen gefährdet werde.