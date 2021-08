Nach dem Beschluss der Gesundheitsminister können Kinder zwischen 12 und 17 Jahren geimpft werden. Die Impfzentren in der Region Trier sind darauf vorbereitet.

Allerdings handhaben die Stadt Trier und die verschiedenen Landkreise die Impfungen für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren unterschiedlich.

Regeln für die Impfung von Kindern zwischen 12 und 17 Jahren

12- bis 17-Jährige, die sich impfen lassen möchten, müssen mit einer sorgeberechtigten Person zum Impftermin erscheinen. Vor Ort muss der Impfung schriftlich zugestimmt werden. Zudem gibt es ein Beratungsgespräch durch einen Arzt. Außerdem muss ein Altersnachweis erbracht werden.



So organisieren die Impfzentren der Kreise die Corona-Impfung für Kinder:

Im Impfzentrum in Trier im Messepark in den Moselauen können sich Kinder zwischen 12 und 17 Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer impfen lassen. Dies ist ab Montag, 11. August möglich.

Allerdings ist die Impfung von Kindern nach Angaben der Stadt nur an bestimmten Tagen möglich. Deshalb sei eine Anmeldung über die Terminvergabe des Landes Rheinland-Pfalz notwendig. Die Termine würden zeitnah vergeben. Laut der Stadt Trier liegen bereits 200 Terminanfragen vor.

Zuletzt hatten Kinderärzte in der Region Trier dem SWR gesagt, dass die Nachfrage nach Impfungen für Kinder und Jugendliche sehr hoch sei.

Das zusätzliche Impfangebot für Kinder ab 12 Jahren wird auch im Impfzentrum in Bitburg angeboten. Nach Angaben des Eifelkreises erfolgen die Impfungen während der regulären Öffnungszeiten und sind sowohl ohne vorherige Anmeldung als auch mit Anmeldung über das Anmeldeportal des Landes möglich.

Im Impfzentrum Wittlich ändert sich das bisherige Verfahren durch die zusätzlichen Impfungen für Kinder nicht. Diese können entweder spontan zu den Öffnungszeiten vorbeikommen oder sich über die offiziellen Vergabestellen einen Termin sichern.

Derzeit sei die Nachfrage noch nicht so groß, so ein Sprecher des Kreises Bernkastel-Wittlich. So seien am Mittwoch im Landesimpfzentrum in Wittlich 15 Jugendliche geimpft worden. Auf der Warteliste stünden noch 35.

Das Impfzentrum in Hillesheim erweitert nach Angaben des Vulkaneifelkreises in den Sommerferien die Öffnungszeiten. Ab der komenden Woche sei das Impfzentrum mittwochs, freitags und samstags von 8:15 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Es werde ausschließlich mit Biontech/Pfizer geimpft. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich.

Im Impfzentrum in Idar-Oberstein im Kreis Birkenfeld brauchen Impflinge zwischen 12 und 17 Jahren keinen Termin. Das Impfzentrum sei in dieser Woche von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet, so die Kreisverwaltung. Diese Zeiten könnten sich in der kommenden Woche aber ändern. Wer es nicht schaffe zum Impfzentrum zu kommen, könne sich am 10. August auch im Impfmobil in Birkenfeld impfen lassen. Dieses halte von 8 bis 12 Uhr bei Rewe und von 14 bis 18 Uhr vor dem Wasgau-Markt.