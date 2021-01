Corona-Intensivpatienten in Trier werden von dieser Woche an wieder an den normalen Standorten des Klinikums Mutterhaus und des Brüderkrankenhauses versorgt. Die Klinikleitungen begründen dies damit, dass sich die Zahl der Patienten im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier-Nord stabilisiert habe. Die Inzidenzwerte in der Stadt und im Landkreis seien rückläufig. Außerdem starteten in den Seniorenzentren bereits die Zweitimpfungen.