Im Seniorenpflegeheim "Haus Helena" in Mehren im Kreis Vulkaneifel sind inzwischen 36 Bewohner und 30 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das haben nach Angaben des Gesundheitsamtes Tests ergeben, die nach ersten Corona-Fällen im Heim in der vergangenen Woche angeordnet wurden. Ein Bewohner sei in der Nacht verstorben, vier weitere Bewohner befänden sich im Krankenhaus, alle seien vorerkrankt. Um die Versorgung zu gewährleisten, würden nun acht Bundeswehrsoldaten für 14 Tage im Heim eingesetzt, um beispielsweise Fahrten zu übernehmen, Getränke zu verteilen oder die Wäsche zu waschen. Darüber hinaus teilte der Vulkaneifelkreis mit, dass die beiden Corona-Ambulanzen in Daun und Hillesheim ab Montag Tests für Reiserückkehrer durchführen dürften. So solle das Gesundheitsamt entlastet werden.