Corona in der Schwangerschaft: Das sollten Sie wissen

Ist eine Corona-Infektion schon bekannt, sollte die werdende Mutter vor der Einlieferung im Krankenhaus anrufen und Bescheid geben. So könne sich das Personal darauf vorbereiten und die entsprechenden Schutzmaßnahmen für die Zeit vor, während und nach der Geburt ergreifen. "In diesem Fall kommt die Frau schon in voller Schutzausrüstung bei uns im Krankenhaus an", erzählt Sebastian Jud, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Mutterhaus in Trier. "Bei einigen Frauen ist es natürlich so, dass sie gar nicht wissen, dass sie positiv sind. Das fällt erst durch den Test hier bei uns auf. Ab dem Zeitpunkt geht es aber für beide gleich weiter."

Konkret heißt das, sie kommen in einen extra Kreißsaal, der von den anderen abgeschottet ist, mit extra Abfall, extra Versorgung, so Jud. Es dürfe dann maximal eine Begleitperson mit in den Kreißsaal. Diese müsse natürlich negativ getestet sein. "Bei den Personen, die für die Geburt gebraucht werden, ist es natürlich so, dass wir die Anzahl so gering wie möglich halten. Aber in einem Notfall kann da natürlich keine Rücksicht drauf genommen werden und dann heben wir diese Beschränkungen auf."

"Die Mutter wird von der Hebamme, die sie betreut, mit sämtlicher Schutzkleidung besucht. Das heißt Kittel, Brille, Häubchen, Mundschutz, FFP2- Maske, Handschuhe", erzählt Marion Wühr. Sie ist seit 25 Jahren Hebamme im Klinikum Mutterhaus in Trier. Die komplette Schutzmontur mache es den Hebammen bisweilen schwer, auf dieselbe Art und Weise mit den Müttern zu kommunizieren, wie es vor Corona der Fall war: "Wir müssen viel mehr über die Augen reden, den Rest vom Gesicht sieht man ja gar nicht."

Innerhalb der Wochenstation gibt es einen eigenen COVID-Bereich mit Isolierzimmern. Grundsätzlich kann das Baby im Zimmer bei seiner Mutter verbleiben, sofern keine medizinischen Gründe vorliegen, die dagegensprechen. Das teilt das Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich mit. Ähnlich handhaben es auch die Kliniken in Bitburg und Trier. So ist auf der Wochenstation beim Kontakt mit Covid-positiven Patientinnen für alle Ärzte, Pflegenden und Therapeuten das Tragen der Schutzausrüstung grundlegend: Mund-Nasen-Schutz in Form einer FFP2-Masle, Schutzkittel, Handschuhe und Augenschutz - sowie die Einhaltung der Vorgaben zur Händedesinfektion.

Das betreuende Stationspersonal benötigt durch das An- und Ablegen der erforderlichen Schutzkleidung deutlich mehr Zeit für die Betreuung positiver Mütter, heißt es von Seiten des Verbundkrankenhauses Bernkastel-Wittlich. Nach Möglichkeit werden die positiv getesteten Mütter immer von den gleichen Personen betreut. Kolleginnen, die nicht direkt mit der Betreuung der COVID-positiven Wöchnerinnen betraut sind, ermöglichen ihren Kolleginnen hierfür ein möglichst großes Zeitfenster. So sollen Mutter und Kind - trotz der Einschränkungen - bestmöglich versorgt werden.

Zwischen einzelnen Kliniken kann es zu leichten Abweichungen bei Regelungen und Schutzmaßnahmen kommen. Es lohnt sich daher, sich auch beim Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg oder beim Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich über die Bestimmungen vor Ort zu informieren.