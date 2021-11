Corona-Impfzentrum in Trier öffnet wieder

Das Impfzentrum in Trier soll ab kommender Woche wieder öffnen. Das hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitgeteilt. Hintergrund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen.

221 Tage war das Impfzentrum geöffnet - in dieser Zeit sind dort nach Angaben der Stadt fast 170.000 Menschen geimpft worden. Schon bei der Schließung hieß es, dass das Impfzentrum im Stand-By-Modus bleibe. Das heißt, dass es innerhalb von 48 Stunden wieder öffnen könne. Das wird jetzt nötig.

Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, wird das Trierer Impfzentrum als eines von insgesamt acht rheinland-pfälzischen Impfzentren ab Mittwoch dem 24. November öffnen. Dort würden dann Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen angeboten.

Anmeldung schon in dieser Woche möglich

Die Stadtverwaltung Trier und die Kreisverwaltung Trier-Saarburg versuchen nach eigenen Angaben den Betrieb kurzfristig mit Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeitern zu organisieren, die bereits als Springer im Impfzentrum gearbeitet und dort Erfahrungen gesammelt haben.

Ab Donnerstag können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger unter anderem auf https://impftermin.rlp.de/ registrieren, um dann einen Termin für die Corona-Impfung zu erhalten. Menschen, deren Impfung bereits mehr als sechs Monate zurückliegt, erhielten dabei bevorzugt einen Termin, so das Ministerium. Im Trierer Impfzentrum soll es an einem Tag in der Woche freies Impfen geben. Dieses Angebot startet laut Stadt am Mittwoch den 1. Dezember und soll ab dann jeden Mittwoch angeboten werden.

Impfungen auch in Krankenhäusern und Impfbussen möglich

In den Regionen, in denen es keine Impfzentren mehr gibt, sollen häufiger als bisher Impfbusse stehen. Hintergrund: Zuständig für Corona-Impfungen sind in erster Linie niedergelassene Ärzte. Dort müssen Patienten aber zum Teil wochenlang auf einen Termin warten. Deshalb sollen einige Impfzentren wieder öffnen. Darüber hinaus bietet das Land Corona-Impfungen an Bussen und ab kommender Woche auch in Krankenhäusern an.