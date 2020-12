In der Region Trier soll es zur Bekämpfung der Corona-Pandemie fünf Impfzentren geben. Sie entstehen derzeit in Trier, Wittlich, Bitburg, Hillesheim und Idar-Oberstein.

Der Aufbau des Corona-Impfzentrums in Trier liegt nach Angaben der Stadtverwaltung im Zeitplan. Das Zentrum werde am 15. Dezember in der Messehalle in den Moselauen den Betrieb aufnehmen können.

Bis zu 5.000 Impfungen am Tag sollen nach Aufnahme des Vollbetriebs in der Trierer Messeparkhalle möglich sein. In der Halle könnten bis zu 16 "Impfstraßen" gleichzeitig betrieben werden, sagte der Leiter des Amtes für Brand-, Zivilschutz und Rettungsdienst, Olaf Backes. Zunächst werde man mit acht "Straßen" starten. Das Impfzentrum soll Anlaufstelle für die Bevölkerung in Trier und im Kreis Trier-Saarburg sein, sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht.

Eifelkreis: Ärzte im Ruhestand sollen helfen

Das Impfzentrum für die Menschen im Eifelkreis Bitburg-Prüm entsteht in der ehemaligen Turnhalle der High School auf dem Gelände der früheren US-Housing in Bitburg. Der Fachbereich Liegenschaften und Schulen der Kreisverwaltung organisiere derzeit die technische Inbetriebnahme des Gebäudes, teilte der Kreis mit. Der Eifelkreis ruft Ärzte, die in Familienzeit oder bereits im Ruhestand sind, auf, im Impfzentrum zu helfen. "Seien Sie jetzt in der wichtigsten Phase zur Bekämpfung der Pandemie mit dabei, um den Menschen ihre Normalität wieder zu geben", so Landrat Joachim Streit (Freie Wähler).

Das Impfzentrum in Bitburg entsteht in einer ehemaligen Turnhalle auf dem Gelände der US-Housing. Eifelkreis Bitburg-Prüm

Große Hallen in Hillesheim und Idar-Oberstein

Das Impfzentrum des Vulkaneifelkreises wird in der Markthalle in Hillesheim aufgebaut. Dort werden bald die Abläufe geprüft und geprobt. Geplant seien zunächst zwei Impfstraßen, rund 1.000 Menschen könnten pro Tag geimpft werden, so der Kreis. Das Impfzentrum in der Markthalle sei groß und verfüge über genügend Parkmöglichkeiten vor dem Gebäude.

Der Kreis Birkenfeld arbeitet an einem Impfzentrum in der Messe Idar- Oberstein. Geplant sind dort zunächst zwei Impfstraßen.

Das Impfzentrum des Vulkaneifelkreises wird in der Markthalle in Hillesheim aufgebaut. Landkreis Vulkaneifel

Ehemaliger Baumarkt in Wittlich wird Impfzentrum

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich wird das Corona-Impfzentrum auf dem ehemaligen Hela-Gelände am Kreisel L51/Schlossstraße in Wittlich errichten. Der Standort sei ideal, so der Kreis. Er liege verkehrsgünstig und biete ausreichend Platz, um die hohen Anforderungen des Landes zu erfüllen. Mit den Vorbereitungen wurde laut Kreis Ende November begonnen.

In Wittlich kommt das Impfzentrum auf das ehemalige Hela-Gelände SWR Sebastian Grauer

Ältere Menschen werden zuerst geimpft

Bei der Terminvergabe in den Impfzentren sollen zunächst gesundheitlich besonders gefährdete ältere Personen, Beschäftigte des Gesundheitswesens sowie weiterer "gesellschaftlich relevanter Berufsgruppen" wie Polizeibeamte, Feuerwehrleute oder Lehrer berücksichtigt werden. Wie viele Menschen beim Zugang zu einer Corona-Impfung bevorzugt werden, ist noch nicht absehbar. Dies hänge maßgeblich davon ab, wie viel Impfstoff schnell verfügbar ist.

Bereits jetzt steht fest, dass Bürger über ein landesweites Call-Center Termine in dem für ihren Wohnort zuständigen Impfzentrum beantragen können. Für Altenheime und vergleichbaren Einrichtungen sollen zudem mobile Impfteams gebildet werden, teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mit.