per Mail teilen

Für den Corona-Impfstoff von Johnson& Johnson hat die Politik grünes Licht gegeben. Ab Dienstag werden die Menschen in der Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende (AfA) in Trier damit geimpft.

In der Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (AfA) in Trier wird seit Dienstag gegen das Coronavirus geimpft. Nach Angaben der zuständigen Behörde ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) wird der Impfstoff von Johnson & Johnson gespritzt.



Aufklärung der AfA-Bewohner

Bei diesem Impfstoff ist keine zweite Impfung nötig. Es genügt ein Termin. Mobile Impftrupps des Deutschen Roten Kreuzes impfen die Bewohner in der AfA in Trier.

Die Menschen werden laut ADD über die Impfung und die Risiken des Impfstoffs in vielen Sprachen und mit Hilfe von Dolmetschern aufgeklärt. Derzeit lebten 391 Flüchtlinge in der Trierer AfA. Es gebe Ängste und Vorbehalte gegen die Impfung, sagte eine Sprecherin der ADD dem SWR. Daher könne man nicht sagen, wie hoch die Impfquote sei.

Corona-Live-Blog in RP: Mainzer Abwasser wird auf Coronaviren untersuch

Corona-Impfungen sollten bereits am Montag beginnen

Ursprünglich war geplant, dass die Impfungen schon am Montag starten sollten. Der Termin wurde Ende vergangener Woche abgesagt. Die Ständige Impfkommission hatte empfohlen, den Impfstoff Johnson & Johnson nur noch bei Menschen ab 60 Jahren einzusetzen.

Am Montag hatten Bund und Länder diese sogenannte Priorisierung aufgehoben. Nach dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz kann der Impfstoff an alle über 60-Jährigen und nach ärztlicher Aufklärung auch an Jüngere verabreicht werden.