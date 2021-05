per Mail teilen

Die Behörden in Rheinland-Pfalz haben den für gestern geplanten Start von Corona-Impfungen an den Erstaufnahme-Einrichtungen für Geflüchtete verschoben. Laut ADD sei das notwendig geworden, weil der vorgesehene Impfstoff von Johnson & Johnson im Regelfall nur noch für Menschen über 60 empfohlen wird. Als neuer Termin für die Aufnahmeeinrichtungen wie in Trier und Hermeskeil ist der morgige Mittwoch vorgesehen. Der Impfkoordinator des Landes, Wilhelm, sagte, die Bewohnerinnen und Bewohner würden derweil über die Risiken des Impfstoffs aufgeklärt.