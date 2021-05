In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil sollen am Montag ab 10 Uhr Flüchtlinge gegen das Coronavirus geimpft werden. Wie die zuständige Behörde ADD mitteilte, wird der Impfstoff von Johnson & Johnson eingesetzt. Nach dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz kann der Impfstoff an alle über 60-Jährigen und nach ärztlicher Aufklärung auch an Jüngere verabreicht werden. Vergangene Woche waren schon Geflüchtete in Trier damit geimpft worden.