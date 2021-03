per Mail teilen

Menschen über 80 sind die Ersten, die gegen Corona geimpft werden sollen. Viele beklagten sich, dass es sehr kompliziert sei, an einen Termin zu kommen. Auch Alfred Lieser aus Kordel hat das versucht – und wäre beinahe gescheitert.

Alfred Lieser will endlich wieder seine Urenkel in den Arm nehmen. Das ständige Abstand halten und die Isolation schmerzen den 86-jährigen Witwer aus der Eifel. Die Lösung: eine Corona-Schutzimpfung. Anfang Januar ruft Alfred Lieser die Termin-Hotline an – und kommt nicht durch.

Der Rentner versucht es dann über das Internet. Mit dem Formular auf der Impfterminseite kommt er aber nicht zu Recht. Er erhält eine Vorgangsnummer, aber keinen konkreten Termin. Zwei Wochen lang passiert nichts.

Auch die Hotline kann nicht helfen

Alfred Lieser ruft eine Hotline an, gibt alle Ziffern an, die er auf seinem Ausdruck hat. Aber niemand findet seine Registrierung.

"Und dann hat man mir einfach nur gesagt, ‚es ist nichts hier‘ und hat das Gespräch beendet. Und wenn man dann im Kopf sich wieder orientiert, dann merkt man, jetzt bist du wieder auf Null." Alfred Lieser

Wochenlanges Warten geht weiter

Alfred Lieser gibt nicht auf. Ruft wieder an. Jetzt wird alles zwar telefonisch aufgenommen, und ihm wird versprochen, dass er Nachricht bekommt – doch wieder passiert wochenlang nichts.

Und es kommt noch schlimmer: Lieser bekommt ein Anruf von einem Namensvetter aus Wesel in Nordrhein-Westfalen. Er habe einen Impftermin für Trier in Nordrhein-Westfalen bekommen - das Chaos ist perfekt.

Nach den wochenlangen Strapazen lässt der 86-Jährige Alfred Lieser kein gutes Haar am bestehenden System. SWR

Erneut wählt Alfred Lieser die Hotline, verlangt nach dem Vorgesetzten und wird weggedrückt. Seine Verzweiflung wird immer größer.

"Das System, wie die Impfbehörde das hier durchführt, klappt bei mir nicht und bei vielen anderen auch nicht." Alfred Lieser

Rentner bleibt hartnäckig

Von jetzt an ruft Alfred Lieser jeden Tag an, um einen Antrag auf einen Impftermin zu stellen. Und er schreibt jeden Tag eine E-Mail.

Fast zwei Monate, nachdem er sich das erste Mal um eine Registrierung bemüht hat, kriegt er endlich Post: ein Impftermin - für Mitte des Monats.

Vernichtendes Fazit

Nach den wochenlangen Strapazen lässt der 86-Jährige kein gutes Haar am bestehenden System. Das sei überhaupt nicht seniorenfreundlich, sagt er.

Die Organisatoren hätten sich keine Gedanken gemacht. Die viel zu kleinen Schriften im Internet seien bei der Registrierung für ältere Menschen kaum zu erkennen.

Termin voraussichtlich Anfang April

Sein erster März-Termin ist inzwischen übrigens wieder storniert worden. Jetzt soll er im April geimpft werden. Die Vorfreude auf seine Urenkel lässt ihn diesen letzten Ärger auch noch vergessen.

Er freut sich auf den Tag, wenn seine Urenkel endlich wieder die Treppe hinauf stürmen und „Opa“ schreien. Dieses Gefühl entschädigt dann hoffentlich auch für die Strapazen der letzten Wochen.