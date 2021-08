per Mail teilen

Das Impfzentrum Trier bietet am kommenden Freitag eine Impfung gegen das Corona-Virus ohne Termin an.

Wie die Stadtverwaltung Trier mitteilt, wird die „Impfbrücke“ deaktiviert. Sie hatte kurzfristig per SMS über übrig gebliebenen Impfdosen informiert. Ohne Termin werde auch am Montag und Dienstag, den 2. und 3. August sowie in der Woche vom 9. bis 13 August geimpft.

Mitzubringen seien Personalausweis und Impfpass. Auch Menschen, deren Zweitimpfung wegen der Hochwasserkatastrophe nicht möglich war, könnten geimpft werden.

Weil es keine Termine gibt, kann es bei der Impfung zu Wartezeiten kommen.

Rund jeder Zweite inzwischen einmal geimpft

Weil es keine Termine gebe, könne es zu Wartezeiten kommen. Nach Angaben der Stadt Trier und des Kreises Trier-Saarburg sind bereits rund 59 Prozent der Menschen einmal geimpft. Etwa 48 Prozent der Bevölkerung in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburg hätten schon den vollen Impfschutz. Mit der "Impfbrücke" seien 7.450 Menschen früher als geplant geimpft worden. Dadurch musste Impfstoff nicht vernichtet werden.

Sonderimpfaktion in Ehrang

In Ehrang findet am Samstag, den 31.Juli, von 9 bis 13 Uhr eine Sonderimpfaktion im Feuerwehrgerätehaus statt. Geimpft wird mit "Johnson&Johnson". Auch hier muss man sich nicht anmelden.