Nach dem Corona-Massenausbruch in einem Idar-Obersteiner Seniorenheim ist die Zahl der Infizierten auf 90 gestiegen. Nach Angaben des Trägers hätten Bewohner und Mitarbeiter in Kürze geimpft werden sollen.

Das Impf-Verfahren sei leider sehr zeitaufwendig und werde vom Land Rheinland-Pfalz koordiniert, hieß es vom Saarländischen Schwesternverband. Nach Angaben des Trägers gingen die Coronavirus-Infektionen unter anderem von Bewohnerinnen und Bewohnern aus, die aus einem Krankenhaus in das Heim zurück verlegt worden seien.

Besuchsverbot erlassen

Derzeit gelte in dem Seniorenheim "Haus Göttschied" ein Besuchsverbot. Die Bewohnerinnen und Bewohner seien isoliert worden und die infizierte Belegschaft in Quarantäne geschickt. Bundeswehrsoldaten und Personal aus anderen Heimen helfen aus.

Das Seniorenheim "Haus Göttschied" in Idar-Oberstein Schwesternverband Pflege und Assistenz gGmbH

Der Corona-Ausbruch in dem Seniorenheim führte dazu, dass die Sieben-Tages-Inzidenz des Kreises Birkenfeld am Donnerstag auf über 200 stieg. Am Mittwoch betrug die Inzidenz des Landkreises noch 140,8, am Donnerstag der Vorwoche 127,2.

Der Wert ist den Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums nach der derzeit höchste eines Landkreises in Rheinland-Pfalz.

Kreis Birkenfeld plant vorerst keine Ausgangsbeschränkung

Eine nächtliche Ausgangsbeschränkung oder die 15- Kilometer-Regelung seien derzeit aber noch nicht geplant, sagte der Landrat des Landkreises Birkenfeld, Matthias Schneider (CDU).

Das Infektionsgeschehen sei klar einzugrenzen. Das Gesundheitsamt des Kreises habe die Situation unter Kontrolle. Laut der Verwaltung wolle man in fünf Tagen die Situation erneut bewerten.

Landesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele bestätigte Corona-Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gab.

Landesweit ist der Wert in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Laut Landesuntersuchungsamt (LUA) betrug er für ganz Rheinland-Pfalz am Donnerstag 100. Eine Inzidenz von unter 50 gilt als Voraussetzung dafür, dass die Gesundheitsämter eine möglichst lückenlose Kontaktnachverfolgung gewährleisten können.