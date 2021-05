Das Trierer Max-Planck-Gymnasium stellt wegen mehrerer Corona-Fälle am Mittwoch wieder auf Digitalunterricht um. Wie eine stellvertretende Schulleiterin mitteilte, sind Lehrende und Mitarbeitende positiv auf das Virus getestet worden. Einige Lehrende seien in Quarantäne, andere auch erkrankt. Es sei daher kein geordneter Unterricht möglich. In Absprache mit dem Gesundheitsamt kehre man daher zum Digitalunterricht zurück. Allerdings würden bis Freitag noch Klassenarbeiten in Präsenz geschrieben. Danach seien erstmal Ferien. Die Infektionen mit dem Corona-Virus seien bei Routine-Tests aufgefallen. Nach Behördenangaben müssen sich - genau wie Schüler - auch Lehrerinnen und Lehrer zweimal pro Woche auf Corona testen.