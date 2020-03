per Mail teilen

Die Tierparks in der Region Trier mussten wegen der Gefahr durch die Corona-Pandemie schließen. Viele private Betreiber fürchten um ihre Existenz, falls sie ihre Parks länger geschlossen halten müssen. Von den Schließungen betroffen sind unter anderem der Eifelpark Gondorf, der Eifelzoo in Lünebach, der Wildpark Daun, der Greifvogelpark in Saarburg und das Wildfreigehege Wildenburg bei Kempfeld im Hunsrück. Die Tierparks haben laufende Kosten, um die Tiere zu versorgen, Futter zu kaufen und Rechnungen für Tierärzte zu bezahlen. Die Betreiberin des Eifelparks Gondorf sagte, sie hätte vor der eigentlich für Anfang April geplanten Öffnung des Freizeitparks schon 70 Saisonarbeitskräfte vor Ort. Gerade die sonst besucherstarken Ferienzeiten sind für die Parkbetreiber wichtig. Alle hoffen, dass die Saison dieses Jahr nicht ganz ausfällt.