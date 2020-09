In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Trier hat sich ein weiterer Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes Trier-Saarburg wird der junge Mann aber seit Donnerstagabend vermisst.

Nach Angaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD in Trier war der Mann vor zwei Tagen nach Trier gekommen. Wie alle neu Angekommenen sei er auf dem AfA-Gelände gesondert unterbracht und auf das Coronavirus getestet worden. Dieser abgetrennte Bereich werde von einem Sicherheitsdienst der Einrichtung bewacht.

Polizei sucht nach Infiziertem

Wie der junge Mann herauskommen konnte, sei derzeit unklar. Der Infizierte habe eine direkte Kontaktperson gehabt, die jetzt auch getestet werde. Der Polizei liegt den Angaben zufolge ein Foto des Mannes vor. Sie suche nach ihm.

In der vergangenen Woche waren bereits drei Menschen aus dem separaten Bereich der AfA positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht und gelten inzwischen wieder als gesund. In der AfA in Trier leben derzeit 359 Menschen. 81 davon befinden sich in dem gesondert abgetrennten Bereich für Neuankömmlinge.

Nicht die erste Infektion in AfA

Erst in der vergangenen Woche endete die Quarantäne für einen Großteil der Bewohner der AfA Hermeskeil. Dort hatten sich nachweislich 65 der rund 500 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert.

Zuvor wurde Ende August ein Bewohner positiv auf das Virus getestet. Daraufhin wurde die komplette Einrichtung in Hermeskeil unter Quarantäne gestellt.