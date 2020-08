Nach zwei weiteren Corona-Fällen ist die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg komplett unter Quarantäne gestellt worden. Das teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mit.

Für die derzeit in Hermeskeil untergebrachten 519 Bewohner gelte nun ein generelles Ausgehverbot, teilte die ADD weiter mit. Es werde mit einer Quarantänezeit von zwei Wochen gerechnet.

ADD: Positiv Getesteten geht es gut

Am Dienstag war ein jugendlicher Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Daraufhin wurden 43 Kontaktpersonen ermittelt, die umgehend isoliert worden waren. Unter ihnen seien nun zwei weitere Corona-Infektionen bestätigt worden. Den positiv Getesteten gehe es soweit gut, sagte der Sprecher der ADD.

Am Donnerstagabend teilte die ADD mit, dass die Mitarbeiter der Einrichtung inzwischen nicht mehr unter häuslicher Quarantäne stünden. Sie könnten die Bewohner versorgen und müssten lediglich die Kontakte zu Dritten reduzieren.

Erste Fälle in einer der vier AfAs

Die Fälle in Hermeskeil sind laut ADD die ersten Corona-Fälle in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Rheinland-Pfalz. Bereits im Mai war es in der Mainzer Flüchtlingsunterkunft "Allianzhaus" zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Mehr als 50 Flüchtlinge wurden positiv getestet.

In Rheinland-Pfalz gibt es zurzeit vier Erstaufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende. In Trier, Hermeskeil, Kusel und Speyer waren mit Stand Ende Juli insgesamt 1.715 Menschen untergebracht gewesen. Die ADD in Trier ist landesweit für die Erstaufnahme schutzsuchender Menschen zuständig.