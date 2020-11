Im Eifelkreis Bitburg- Prüm ist die Zahl der nachgewiesenen Coronafälle in den letzten Tagen stark gestiegen. Erst am Montag sind bei einem Bauunternehmen, das in Prüm ein neues Seniorenheim bauen soll, neue Infektionen bei den Arbeitern festgestellt worden.

Von insgesamt 16 Mitarbeitern seien nach Angaben der Kreisverwaltung insgesamt zwölf Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Zuvor habe man festgelegt, dass sowohl die positiv als auch negativ getesteten Mitarbeiter der Baufirma in Quarantäne bleiben. Die Mitarbeiter seien in einem Wohncontainer in Baustellennähe untergebracht. Ansteckung außerhalb des Eifelkreises Die Kreisverwaltung geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Gruppe keine relevanten Kontakte nach außen gehabt habe. Nach Angaben des Gesundheitsamts des Eifelkreises hat die Person, die derzeit als wahrscheinlicher Verursacher des Coronaausbruchs gilt, mehrere Baustellen in Deutschland betreut und besucht. Es sei derzeit anzunehmen, dass sich die Person außerhalb des Kreises Bitburg-Prüm infiziert hat. Fehlender Abstand Auch bei den Erkrankten handle es sich um Personen, die nur temporär ihren Wohnsitz im Kreisgebiet hätten und hauptsächlich aus Osteuropa kämen. Weil die Männer vor Ort gemeinsam in einem Wohncontainer untergebracht seien, sei es schwierig gewesen Abstand einzuhalten. Kreisverwaltung auf lokale Ausbrüche vorbereitet Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm teilte heute mit, dass sie auf solche lokalen Ausbrüche vorbereitet ist. Im Fall der Baustellenmitarbeiter sei alles Notwendige unternommen worden, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Nach dem Ablauf der Quarantänezeit von zwei Wochen könne der Baustellenbetrieb in Prüm wieder aufgenommen werden.