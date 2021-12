Die Polizei Trier zieht nach ihrem Einsatz bei zwei Demonstrationen zum Thema Corona in der Trierer Innenstadt am Samstag eine positive Bilanz. Wie die Polizei mitteilte, verlief der Protest geordnet und die Teilnehmenden hätten sich an die Regeln gehalten. Bis zu 300 Menschen hätten auf dem Trierer Viehmarkt gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. An einer parallel stattfindenden Gegendemonstration hätten bis zu 100 Personen teilgenommen.