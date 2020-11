per Mail teilen

250 Corona-Gegner haben nach Angaben der Polizei am Sonntag auf dem Beda-Platz in Bitburg demonstriert. Außerdem gab es eine Gegendemonstration mit 50 Teilnehmern. Laut Polizei mussten Demonstranten immer wieder ermahnt werden sich an die Hygieneregeln zu halten. Ansonsten sei es bei verbalen Provokationen geblieben. Übergriffe habe es nicht gegeben.