Das Coronavirus bestimmt weiterhin das öffentliche Leben in der Region Trier. Die aktuelle Entwicklung gibt es hier im Blog.

Mittwoch, 28. Oktober

12 Uhr

+++ Weihnachtsmarkt Wittlich fällt aus +++

Der Weihnachtsmarkt in Wittlich findet in diesem Jahr wegen der Corona Pandemie nicht statt. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, sei diese Veranstaltung wegen steigender Corona-Infektionszahlen nicht zu verantworten. Der Schutz der Bürger sei nicht gewährleistet. Auch in vielen anderen Städten und Orten in der Region Trier sind Weihnachtsmärkte bereits abgesagt, wie zum Beispiel in Saarburg, Birkenfeld, Dudeldorf und Konz-Roscheid . Auch der unterirdische Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach fällt aus. Die Stadt Trier hingegen hatte Anfang Oktober mitgeteilt, dass der Weihnachtsmarkt unter bestimmten Auflagen stattfinden wird.

6 Uhr

+++ Fußball-Amateure setzen Spielbetrieb aus +++

Der Fußballverband Rheinland hat wegen der steigenden Corona-Zahlen den Pflichtspielbetrieb vorübergehend unterbrochen. Nach Angaben des Verbandes gilt Regelung ab morgen. Betroffen sind demnach sämtliche Spielklassen und Pokalwettbewerbe der Herren, Frauen und Jugend. Die Regelung gilt sowohl für Fußball in der Halle, als auch im Freien. Wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar. In der Region Trier sind davon tausende Sportler betroffen.

Dienstag, 27. Oktober

17.30 Uhr

+++ Keine Weihnachtsmärkte in Stadt Luxemburg +++

Die Stadt Luxemburg sagt wegen der Corona-Pandemie alle Weihnachtsmärkte und Winterspektakel für diese Saison ab. Wie die Bürgermeisterin Lydie Polfer mitteilte, wird es auch keine Eispiste geben. Alternativ-Veranstaltungen seien nicht vorgesehen. Grund seien die drastisch gestiegenen Infektionen mit Corona im Großherzogtum.

15 Uhr

+++ Trierer Gladiators müssen in Quarantäne ++++

Die gesamte Basketballmannschaft der Römerstrom Gladiators aus Trier muss auf Anordnung des Gesundheitsamtes bis zum 7.November in häusliche Quarantäne. Das teilte ein Teamsprecher mit. Eine Person, die regelmäßigen Kontakt zu den Spielern hatte, war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Spieler werden noch innerhalb dieser Woche getestet, allerdings ändert ein negatives Ergebnis nichts an der Quarantäne bis Anfang November. Die nächsten drei Spiele des Zweitligisten fallen deshalb aus.

12 Uhr

+++ Die regionalen Handwerksunternehmen behaupten sich in der Coronakrise +++

Die starken Wirtschaftsdaten des Vorjahres seien allerdings nicht erreicht worden. Das geht aus der heute veröffentlichten Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Trier hervor. So habe vor allem das Baugewerbe wenige Einbußen gehabt. Friseuren, Kosmetikern und Fotografen hingegen habe der Lockdown zugesetzt. Branchenübergreifend rechneten fast drei Viertel der Befragten damit, dass die Geschäftslage gleich bleibe oder leicht ansteige.

+++ Strengere Corona-Regeln im Kreis Bernkastel-Wittlich +++

6 Uhr

Der Kreis Bernkastel-Wittlich hat seine Corona-Maßnahmen nochmal verschärft. Um Mitternacht ist eine neue Verordnung in Kraft getreten. Sie sieht unter anderem vor, dass sich bei Veranstaltungen drinnen maximal 50 Menschen treffen dürfen. Im Außenbereich liegt die Grenze bei 100 Personen. Private Feiern werden auf maximal zehn Personen begrenzt. Gemeinsames Sport-Training in Hallen ist nur bis 15 Personen erlaubt.

Montag, 26. Oktober

22 Uhr

+++ Zwei weitere Todesfälle im Seniorenheim im Kreis Bernkastel-Wittlich +++

Die Zahl der Corona-Infektionen in der Region Trier ist am Montag um 98 neue Fälle angestiegen. Nach Anhaben der Behörden gab es den größten Anstieg im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 35 Fällen. Damit sind aktuell 942 Menschen in der Region Trier an Covid19 erkrankt. Zwei weitere Todesfälle melden die Behörden im Kreis Bernkastel-Wittlich. Dort sind in einem Seniorenheim zwei Bewohner an den Folgen einer Coronaerkrankung gestorben.

+++ Maskenpflicht im Unterricht an allen Schulen der Region Trier +++

7 Uhr

In allen Schulen der Region Trier, der Universität und der Hochschule Trier gilt ab Montag wegen der Coronapandemie eine Maskenpflicht. Das haben die Kreisverwaltungen und die Stadt Trier mitgeteilt. Davon ausgenommen sind Grund- und Förderschulen. Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm weist darauf hin, dass die Mund-Nasen-Schutzmaske in den Pausenzeiten außerhalb der Gebäude abgenommen werden kann. Voraussetzung sei aber, dass der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werde. An allen Schulen in der Region Trier soll die Maskenpflicht im Unterricht soll zunächst für zwei Wochen gelten.

+++ Corona-Infektionen in der Region Trier steigen weiter an +++

6 Uhr

Die Zahl der Corona-Infektionen in der Region Trier ist am Wochenende weiter gestiegen. Nach Anhaben der Behörden wurden 156 neue Fälle nachgewiesen. Damit sind aktuell 884 Menschen in der Region Trier an Covid19 erkrankt. Die größte Zunahme mit 38 neuen Fällen gab es im Kreis Bernkastel-Wittlich. Dort starb laut Kreisverwaltung am Samstag eine 97- jährige Frau an den Folgen einer Coronaerkrankung. In der Trierer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende ist die Zahl der Coronainfektionen nach Angaben der ADD ebenfalls gestiegen. Aktuell sind 23 Bewohner erkrankt.

Sonntag, 25. Oktober

+++ Kontrolltag zur Maskenpflicht: Stadt Trier zieht eine positive Bilanz +++

Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Tier waren Beamte des kommunalen Vollzugsdienstes den ganzen Samstag über in der Innenstadt unterwegs, um Passanten auf die Maskenpflicht hinzuweisen. Unter anderem zwischen 19 und 21 Uhr seien 120 Personen ohne Masken erwischt worden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Trier. Wegen der Menge an Menschen, die den ganzen Samstag über in der Innenstadt unterwegs gewesen seien, sei das dennoch ein zufriedenstellendes Ergebnis.

Die meisten Leute ohne Masken hätten aus Unwissenheit gehandelt und nicht, weil sie die Maskenpflicht ablehnten. Um besser auf die Maskenpflicht hinzuweisen, plant die Stadt jetzt nach eigenen Angaben entsprechende Schilder in der Trierer Fußgängerzone anzubringen.

Samstag, 24. Oktober

+++ Maskenpflicht wird in Prüm und Trier kontrolliert +++

7 Uhr

In Trier und Prüm wird am Samstag die Maskenpflicht verstärkt kontrolliert. Das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium mitgeteilt. Grund seien die steigenden Corona-Neuinfektionen. Schwerpunkte seien öffentliche Plätze, Spielhallen und gastronomische Betriebe. Verstöße würden konsequent sanktioniert. Wer in Bussen, Bahnen oder in Geschäften keine Maske trage, müsse mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen.

+++ Steigende Corona-Zahlen in Region Trier +++

6 Uhr

In der Region Trier nimmt die Zahl der Corona-Infektionen weiter zu. Aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden am Freitag 23 weitere nachgewiesene Fälle gemeldet. Der sogenannte 7-Tage-Inzidenzwert liegt dort bei 151, es ist der höchste Wert in der Region Trier. In der Stadt Trier wurden 21 neue Corona-Fälle festgestellt, im Kreis Trier- Saarburg 19. Der Kreis Birkenfeld meldet neun Fälle, der Vulkaneifelkreis zwei. Im Kreis Bernkastel-Wittlich kamen gestern 13 Neuinfektionen hinzu.

Auch in Luxemburg steigen die Corona-Zahlen. Dort wurden der Gesundheitsbehörde gestern 516 weitere Fälle gemeldet. Wegen der steigenden Infektionszahlen sollen in Luxemburg bald schärfere Corona- Regeln gelten. Premierminister Bettel sagte, geplant sei unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 23 und sechs Uhr. Außerdem dürften Einwohner nur noch vier Personen zu sich nach Hause einladen.

Freitag, 23. Oktober

+++ Strengere Corona-Maßnahmen in der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg +++

14:30 Uhr

Die Stadt Trier und der Kreis Trier-Saarburg verschärfen nach eigenen Angaben ihre Corona-Maßnahmen. In der Stadt wurde am Donnerstagabend der kritische Wert von 50 Neuinfektionen überschritten. Im Kreis wird dies am Freitagabend erwartet.



In der Stadt gelten die neuen Regeln ab Samstag, im Kreis ab Montag. Ab dann müssen in den weiterführenden Schulen und Hochschulen Masken getragen werden. In Gaststätten, an Kiosken und Tankstellen soll ab 24 Uhr bis 6 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden.

In der Trierer Fußgängerzone sind freitags, samstags uns sonntags Masken zu tragen.

Stadt und Kreis appellieren an die Vernunft der Bürger. Neue Regeln würden erst angemahnt. Offensichtliche Verstöße würden bestraft.

+++ Krankenhäuser in der Region Trier mit unterschiedlichen Besuchsregelungen +++

13 Uhr

Die Krankenhäuser in der Region Trier haben unterschiedliche Regelungen für Besucher. Das hat eine SWR-Umfrage bei den Kliniken ergeben.

In den Krankenhäusern Bernkastel-Kues, Bitburg, Prüm, Baumholder, Idar-Oberstein, Gerolstein und Hermeskeil dürfen Patienten wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen nicht besucht werden. Ausnahmen gelten für Väter, die die Geburt ihres Kindes begleiten sowie für Angehörige eines im Sterben liegenden Menschen.

Im Klinikum Mutterhaus und im Brüderkrankenhaus Trier sowie im Krankenhaus Wittlich gilt noch kein Besucher-Stopp. Hier darf jeder Patient pro Tag nur einen Besucher für eine Stunde empfangen - und das auch nur in einem bestimmten Zeitfenster.

Besucher müssen in den Krankenhäusern einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten.

+++ Eifelkreis will zusätzliche Schulbusse einsetzen +++

12 Uhr

Der Eifelkreis setzt wegen der verschärften Corona-Lage ab Montag weitere Zusatzbusse im Schülerverkehr ein. Die sogenannten "Verstärkerbusse" sollen die besonders stark besetzten Linien entlasten und damit die Infektionsgefahr in den Schulbussen weiter reduzieren.

Wegen der sehr hohen Infektionszahlen seien diesmal vorrangig Busse im Gebiet der Verbandsgemeinde Prüm hinzu bestellt. Die "Verstärkerfahrten" dürften nur von Schülern genutzt werden, die über ein gültiges Schüler-Mobilticket verfügen.

+++ Gästezahlen in der Region Trier im August: Tourismusregion Mosel-Saar stabil, Hunsrück und Eifel mit Verlusten +++

12 Uhr

Trotz der Corona-Pandemie hat die Tourismusregion Mosel-Saar als Einzige in Rheinland-Pfalz in diesem August ein leichtes Plus bei den Übernachtungen erzielt. Die Gästezahl ging im Vergleich zum Vorjahr nur um ein Prozent zurück. Das teilte das Statistische Landesamt mit.

Verluste bei den Gästezahlen und Übernachtungen machten Eifel und Hunsrück, jeweils etwa zehn Prozent. Die meisten Gäste seien in diesem Sommer wieder aus den Niederlanden gekommen. Gefragt seien vor allem Camping- und Wohnmobilstellplätze sowie Ferienwohnungen gewesen.

Landesweit kamen laut des Statistischen Landesamtes fast zwölf Prozent weniger Gäste.

+++ Viele Martinsumzüge in der Region Trier fallen aus +++

8 Uhr

In den meisten Ortsgemeinden in der Region Trier fallen die Martinsumzüge im November wegen der Corona-Pandemie aus. Auch die Umzüge der katholischen Pfarreien in Trier. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben.

Es gibt aber auch Orte, wo sie unter Auflagen stattfinden oder Alternativen angeboten werden. In Steineberg in der Eifel dürfen zum Beispiel nur Einwohner zum Martinsumzug kommen. Die müssen sich schriftlich anmelden. Auch die Verlosung und das Verteilen der Martinsbrezeln finden statt.

Martinslieder des Musikvereins statt Umzug gibt es in Bischofsdhron im Hunsrück. Die Familien sollen im engen Kreis eine Kerze und die Laternen der Kinder anzünden. Martinsbrezeln können bestellt werden.

In Ürzig an der Mosel werden die Bewohner gebeten, am Abend des Martinstages am 11. November ihre Häuser und Fenster zu beleuchten.

+++ Todesfall durch Corona-Infektion im Kreis Bernkastel-Wittlich +++

7:30 Uhr

In einem Seniorenheim in Wittlich (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist eine 88-jährige Frau an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung mit. In dem Seniorenheim sind inzwischen 32 Fälle von Corona-Infektionen nachgewiesen worden. Auch im Krankenhaus Bernkastel-Kues gibt es zwei Fälle von Corona-Infektionen. Deshalb wurden alle stationären Abteilungen geschlossen. Mitarbeiter und Patienten wurden gestern auf das Coronavirus getestet. Die Ergebnisse stehen laut Kreisverwaltung noch aus.

Donnerstag, 22. Oktober

+++ Klinikum Idar-Oberstein verhängt teilweise Aufnahmestopp +++

16:30 Uhr

Am Klinikum Idar-Oberstein wurde bei einer chirurgischen Station ein Aufnahmestopp verhängt. Grund sind nach Angaben der Klinikleitung mehrere Corona-Infektionen in der Belegschaft. Um wie viele Mitarbeiter es sich genau handelt, konnte die Klinik nicht sagen.

Das Klinikum in Idar-Oberstein 1000

Erste Tests des Klinikpersonals seien angelaufen. Sie sollen nach und nach auf die gesamte Belegschaft und die Patienten des Klinikums ausgeweitet werden. Derzeit würden sich nur wenige Mitarbeiter in Quarantäne befinden. Grund sei, dass die gesamte Belegschaft seit Wochen mit FFP2-Schutzmasken ausgestattet worden sei, so das Klinikum. Die Patienten der betroffenen Station würden jetzt nach und nach entlassen.

+++ Landkreis Vulkaneifel führt Maskenpflicht in Schulen ein +++

14:30 Uhr

Wie im Eifelkreis Bitburg-Prüm gilt auch im Landkreis Vulkaneifel ab Montag für 14 Tage eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht im Schulunterricht ab der 5. Klasse. Landrat Heinz-Peter Thiel begründete die Maskenpflicht damit, dass eine Verbreitung des Coronavirus unter den Schülern verhindert werden solle, die aus den Herbstferien zurückkämen. Wenn jetzt nicht punktuell Einschränkungen abgestimmt würden, besteht die Gefahr eines neuen Lockdowns, sagte Thiel.

+++ Bundeswehr soll im Landkreis Bernkastel-Wittlich bei Kontaktverfolgung helfen +++

12:30 Uhr

Der Landkreis Bernkastel-Wittlich bekommt Verstärkung zur Nachverfolgung von Kontakten von corona-infizierter Menschen. Landrat Gregor Eibes teilte mit, dass acht Bundeswehrsoldaten die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unterstützen werden. Außerdem werden Mitarbeiter der Kreisverwaltung zum Gesundheitsamt abgeordnet. Gestern waren in einem Altenheim in Wittlich 19 Heimbewohner und vier Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet worden.

Landrat Gregor Eibes sagte, bisher sei das Gesundheitsamt mit der Kontaktverfolgung noch zurechtgekommen, die Situation kippe aber derzeit, deshalb brauche das Gesundheitsamt Verstärkung.

+++ 13 nachgewiesene Neuinfektionen auf Flusskreuzfahrtschiff bei Piesport +++

10:30 Uhr

Ein Flusskreuzfahrtschiff mit 13 Corona-infiziertem Bordpersonal liegt derzeit in Piesport vor Anker. Wie die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mitteilte, wurden die Passagiere von Bord gebracht.

+++ Im Kreis Birkenfeld gelten ab heute verschärfte Corona-Maßnahmen +++

7:30 Uhr

Im Kreis Birkenfeld gelten ab heute verschärfte Corona-Regeln. Bei Veranstaltungen draußen und drinnen dürfen demnach höchstens 75 Personen anwesend sein. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

+++ 120 nachgewiesene Neuinfektionen in der Region Trier +++

5:30 Uhr

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in der Region Trier steigt weiter. Die Kreisverwaltungen meldeten gestern 120 neue Fälle.