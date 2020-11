Die Corona-Krise trifft unser Nachbarland Belgien besonders hart. Weit mehr als 12.000 Tote und übervolle Intensivstationen.

Die Corona-Krise hat in Belgien eine andere Dimension. Olivier Krickel, Programmchef des Belgischen Rundfunks in Ostbelgien beobachtet die Entwicklung der Corona-Pandemie dort. Er sagt, schon vor Wochen hätten Virologen davor gewarnt, dass die Pandemie wieder Fahrt aufnehme. Viele Menschen hätten das damals für übertrieben gehalten. Es habe sich gezeigt, dass die Virologen Recht behalten hätte. Da wo Belgien jetzt stehe, habe es in der ersten Welle nicht gestanden.

Zweite Welle konnten sich viele nicht vorstellen

Medizinprofessor Yves Coppieters zufolge bekam das Land die Epidemie nicht in den Griff, lief ihr gleichsam hinterher. Die Präventionsstrategien seien ineffektiv gewesen, ein Hauptproblem dabei zu lange Wartezeiten auf Testergebnisse. Auch das "Nachlassen" in der Bevölkerung im Sommer habe eine Rolle gespielt, meint der Forscher der Freien Universität Brüssel: Noch Anfang Oktober drängte man sich teils dicht an dicht in Kneipen und Cafés.

Verschärfter Lockdown

Schließlich kam es zu weitgehend einheitlichen harten Schritten. Seit vergangener Woche herrscht landesweit ein "verschärfter Lockdown". Mit Ausnahmen sind die Geschäfte zu, und Homeoffice ist Pflicht. Nachts herrschen Ausgangssperren. Unterdessen gibt es Lichtblicke. Die Ansteckungszahlen stabilisierten sich und die Zahl der Krankenhauspatienten steige langsamer, sagte ein Behördenvertreter.

Olivier Krickel, Programmchef beim BRF zu Coronapandemie