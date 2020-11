Die beiden Corona-Ambulanzen im Landkreis Vulkaneifel bleiben bis Ende Februar 2021 bestehen. Das teilte der Kreis mit. Die Ambulanzen in einem ehemaligen Restaurant in Daun und in der Markthalle in Hillesheim sollen Krankenhäuser und Hausärzte entlasten. Für eine mögliche zweite Corona-Welle sieht sich der Kreis gut gerüstet, sagte Landrat Heinz-Peter Thiel (parteilos).