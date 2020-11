Eine Corona-Ambulanz in einem Steakhouse. Klingt kurios und gibt es so in Daun in der Eifel. Dort hatte sich ein Arzt im Mai kurzfristig entschlossen, in einem leerstehenden Restaurant eine solche Ambulanz aufzubauen. Innerhalb von nur drei Tagen wurde das Steakhouse damals zur Praxis. Mittlerweile kommen täglich bis zu 100 Menschen, die sich dort auf Covid19 testen lassen wollen. Ein Beitrag von Ludger Peters.