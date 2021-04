per Mail teilen

Ärzte in der Region Trier sind besorgt über die aktuelle Entwicklung der Coronapandemie. Derzeit seien etwa 10 Prozent der Intensivbetten mit Coronapatienten belegt. Steige die Zahl an, müssten in den Krankenhäusern nicht lebensnotwendige Operationen verlegt werden, weil man die Intensivbetten und das Personal brauche.

Tim Piepho, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier sagte, die Mehrzahl der Covidpatienten derzeit sei im Alter zwischen 40 und 60, viele müssten sofort auf die Intensivstation. Außerdem könnten wegen der unterschiedlichen Mutationen des Coronavirus auf den Intensivstationen Zimmer nur mit jeweils einem Patienten belegt werden. Man brauche dadurch mehr Platz und mehr Personal.