Am Kreiskrankenhaus in Saarburg nimmt in einer halben Stunde eine Corona-Fieberambulanz ihren Betrieb auf. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, können sich Patienten dort künftig von Montag bis Freitag auf das Virus testen lassen. Dies sei aber ausschließlich mit einer Überweisung des Hausarztes möglich. Ziel der zusätzlichen Fieberambulanz sei es, Corona-Verdachtsfälle abzuklären. Sie sei aber auch dafür da, Hausärzte und die Notaufnahme des Krankenhauses zuentlasten. Sollte es nötig sein, könnten im Saarburger Krankenhaus auch Corona-Patienten stationär behandelt werden.