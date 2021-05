Der Landkreis Vulkaneifel ist im rheinland-pfälzischen Vergleich überdurchschnittlich häufig von der chronischen Lungenkrankheit COPD betroffen. Im Jahr 2019 waren rund zehn Prozent der Einwohner ab 40 Jahren erkrankt. Das geht aus dem neuen Gesundheitsatlas der AOK hervor. COPD ist eine chronische Verengung der Atemwege. Warum ausgerechnet die Vulkaneifel so viele Erkrankte hat, klärt die Studie nicht. Allerdings steige das Risiko, an COPD zu erkranken, mit zunehmendem Alter. Männer seien in den höheren Altersgruppen häufiger betroffen als Frauen. Außerdem seien Rauchen und Feinstaub Risikofaktoren. Den Angaben zufolge gibt es in der Vulkaneifel einen recht hohen Anteil an Rauchern und eine mittlere Feinstaubbelastung. Laut AOK haben COPD-Patienten ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf einer Corona-Infektion. Für den Gesundheitsatlas wurden die Daten der AOK-Versicherten auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet.