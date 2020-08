Im Contergan-Skandal gibt es nach Recherchen des ARD-Politikmagazins REPORT MAINZ neue Details. Demnach wurde das Mittel an hunderten kleinen und kranken Kindern getestet, auch in der Wittlicher Heilstätte Maria Grünewald.

Cornelia Eltges fehlen die Worte. Sie ist geschockt, als sie hört, dass in Wittlich an kleinen Kindern mit Contergan experimentiert wurde. Denn auch sie war in der Heilstätte gewesen, 1960 als Fünfjährige - wegen eines Schattens auf der Lunge. Ausgerechnet in dem Jahr, als die Contergan-Studie veröffentlicht wurde. Die Ungewissheit, ob auch sie Opfer des Medikamentenversuchs wurde, lässt sie nicht mehr los.

Cornelia Eltges war als fünfjährige Patientin in Maria Grünewald. SWR

"Ich könnte heulen. Ich könnte jetzt hier heulen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, an mir wurde so was getestet. Das ist eine Katastrophe, finde ich. Es ist eine Katastrophe." Cornelia Eltges, als Kind in Maria Grünewald in Wittlich

Mehr als 300 Kinder haben in der Heilstätte Contergan bekommen. Zum Teil ein Jahr lang. Sogar Zweijährige waren darunter. Bei etlichen Kindern wurde das Mittel gezielt überdosiert. Die Ärzte wollten herausfinden, wie es sich auf lungenkranke Kinder auswirkt. Als die Studie veröffentlicht wurde, gab es bereits monatelang Hinweise auf die schweren Nebenwirkungen von Contergan. Für den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach (SPD) ist der Versuch ein Skandal.

"Das ist ein Menschenversuch, weil es gab ja überhaupt keine Sicherheit. Man ist hier quasi volles Risiko gegangen in einer Art und Weise, wie man es normalerweise im Tierversuch wagen kann, aber nicht bei Kindern." Karl Lauterbach, SPD-Gesundheitsexperte

Der Contergan-Hersteller Grünenthal teilte dem SWR mit, Studien mit Kindern seien damals nicht unüblich gewesen. Heute seien sie nicht mehr nachzuvollziehen. Träger der Heilstätte in Wittlich war damals die Trierer Caritas.

Weihbischof Gebert entschuldigt sich

Triers Weihbischof Franz Josef Gebert, zugleich Caritas-Vorsitzender, beteuert, von den Versuchen nichts gewusst zu haben. Er sei erschüttert.

Franz Josef Gebert, Weihbischof von Trier und Vorsitzender der Caritas SWR

"Das ist einfach immer beschämend, wenn Menschen und Kinder, die sich nicht wehren können, zu Objekten von Experimenten oder von irgendwelchen Dingen werden. Das ist schlimm." Franz Josef Gebert, Weihbischof von Trier und Vorsitzender der Caritas

Wurde auch Cornelia Eltges als Kind Opfer dieses Experiments? Diese Frage bleibt offen und lässt sie nicht mehr los.

"Jetzt werde ich wahrscheinlich mit dem Gedanken an Maria Grünewald ganz anders umgehen. Ist ja klar. Ich hatte jetzt nicht die tolle Erinnerungen daran, ist ja klar, juchhu, fallera oder so nein. Aber jetzt habe ich… Hass. Warum machen Menschen so etwas? Warum?" Cornelia Eltges, ehemalige Patientin in Maria Grünewald in Wittlich