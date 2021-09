Dorfbüro und Co-Working Space eröffnet

In der Verbandsgemeinde Birkenfeld gibt es ab Freitag ein Dorfbüro. Wie der Verbandsbürgermeister mitteilte, können Menschen in dem sogenannten Co-Working Space Arbeitsplätze anmieten. Vergleichbare Büros gibt es schon in Prüm, Gerolstein und Langsur.

Vorteil: Außendienstmitarbeiter oder Freiberufler müssten kein eigenes Büro betreiben, sondern könnten sich kurzfristig einen Platz anmieten. Außerdem kämen so Menschen aus unterschiedlichen Branchen zusammen.