Clara-Viebig-Realschule plus wird "Schule ohne Rassismus"

Die Clara-Viebig-Realschule plus in Wittlich hat am Freitag die Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage" erhalten. Verliehen wird der Titel von der Landeszentrale für politische Bildung. Um den Titel erhalten zu können, müssen mindestens 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Grundsätze der „Schule ohne Rassismus“ akzeptieren. Dazu gehört zum Beispiel, andere Mitschüler nicht abzuwerten und bei Diskriminierung einzuschreiten. Die Realschule ist bereits die 179. „Schule ohne Rassismus“ in Rheinland-Pfalz. Deutschlandweit beteiligen sich circa 3.000 Schulen an dem seit 1995 bestehenden Projekt.