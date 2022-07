Die Chronologie der Katastrophe

Erst begann es zu regnen. Dann kam das Hochwasser. Danach war in Teilen der Region Trier nichts mehr wie zuvor. Ortschaften und Existenzen werden zerstört. Die Menschen in der Region unter Schock. Besonderes hart vom Unwetter wurde die Eifel getroffen - eine Chronologie des Unheils.

Mittwoch, 14. Juli 2021

Donnerstag, 15 Juli 2021

Freitag, 16. Juli 2021

Samstag, 17. Juli 2021

Sonntag, 18. Juli 2021

Es beginnt mit Starkregen am 14. Juli 2021, einem Mittwochnachmittag, nach dem es zuvor schon wochenlang geregnet hatte. Der Deutschen Wetterdienstes (DWD) kündigte für Mittwochnachmittag bis in die Nacht zum Donnerstag teils kräftige Gewitter und heftigen Starkregen im Norden und Westen von Rheinland-Pfalz an. Laut einer Sprecherin sei in der Nacht zum Donnerstag vor allem die Eifel von Regenfällen betroffen.

Heftige Unwetter erreichen die Eifel

Am Nachmittag erreichen heftige Unwetter die Eifel. Die Verbandsgemeinde Prüm beispielsweise meldet am Mittwochnachmittag eine "bedrohliche Wetterlage" über dem Prümer Land. Bei der Leitstelle der Gemeinde würden zahlreiche Telefonanrufe eingehen, sagt ein Feuerwehrsprecher.

Überschwemmungen in Wittlich-Land

Die Feuerwehr verteilt rund 5.000 Sandsäcke in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Das rheinland-pfälzische Umweltamt meldete eine "hohe Hochwassergefährdung" für das obere Kyll-Einzugsgebiet. Es sei mit Über-20-jährlichem Hochwasser zu rechnen. Das bedeutet, dass gemäß Modellrechnungen Hochwasser auftreten kann, das im statistischen Mittel nur etwa alle 20 Jahre einmal eintritt. Keller könnten überfluten und überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt werden, warnt die Behörde.

80 Einsätze in Wittlich und Umgebung

In der Eifel treten mehrere Flüsse und Bäche wegen des Dauerregens über die Ufer. Laut Feuerwehr sind in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land die Gemeinden Sehlem, Dreis, Eisenschmitt und Großlittgen (alles Kreis Bernkastel-Wittlich) betroffen. Nach Angaben des stellvertretenden Wehrleiters stehen dort die Hauptstraßen völlig unter Wasser. Auf der Straße zwischen Dreis und Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich) stehe das Wasser bis zu 60 Zentimeter hoch.

In Hetzerath in der Eifel können die Kanäle die Wassermassen nicht mehr aufnehmen - die Feuerwehr rückt aus. SWR Marc Steffgen

In Dreis sind außerdem mehrere Keller vollgelaufen. Außerdem ist laut Feuerwehr Prüm besonders die Nims im Bereich zwischen Rommersheim und Lasel (beides Eifelkreis Bitburg-Prüm) von Hochwasser betroffen. Dabei sei ein Sägewerk überflutet worden, außerdem seien in Schönecken (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in der Eifel Keller vollgelaufen. Die Feuerwehr ist dort nach eigenen Angaben mit etwa 120 Kräften im Einsatz und versucht, das Wasser mit Sandsäcken von den Häusern fernzuhalten.

Die Hochwasserlage in der Eifel spitze sich zu. Steil-TV

Die Technische Einsatzleitung des Landkreises Bernkastel-Wittlich teilt mit, in der Stadt Wittlich und in der Verbandsgemeinde Wittlich habe es mehr als 80 Feuerwehreinsätze gegeben. Dort ist die Lieser übers Ufer getreten. Reil, Salmtal und Hetzerath (alles Kreis Bernkastel-Wittlich) seien am stärksten von überspülten Straßen und vollgelaufenen Kellern betroffen. In Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) werden die Hochwasserschutzmauern aufgebaut, Kesten (Kreis Bernkastel-Wittlich) wartet hingegen noch ab.

Moselauen in Bernkastel-Kues werden geräumt

In Bernkastel-Kues (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird wegen des drohenden Hochwassers an der Mosel eine Veranstaltungsfläche mit Bühne und Umzäunungen geräumt. In den Moselauen im Stadtteil Kues hätten normalerweise Picknickkonzerte stattgefunden. Diese sind jetzt abgesagt. In Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird vorsichtshalber alles geräumt. Sitzbänke, eine Postfiliale, Sitzbänke und Blumenkästen. Auch ein Bootsanleger für kleine Privatboote wird abgebaut.

Stadtwerke Trier bereiten sich vor - Schutzwände werden aufgebaut

Die Stadtwerke Trier arbeiten angesichts der Hochwasserlage im Auftrag der Stadt bereits die einzelnen Schritte des Alarm- und Einsatzplans in Pfalzel und Ehrang ab. Die mobilen Hochwasserschutz-Elemente in Pfalzel werden teilweise schon aufgebaut, teilweise vorbereitet und Schutztore geschlossen. Bei den Tiefbrunnen gehen die Pumpen in Betrieb. Das gilt auch für Ehrang. Der Alarm- und Einsatzplan regelt detailliert, was bei welchem Pegelstand zu tun ist. Außerdem haben die Stadtwerke alle Einrichtungen und Anlagen, wie beispielsweise Regenrückhaltebecken, bereits kontrolliert und dafür gesorgt, dass sie voll einsatzfähig sind.

Campingplätze in der Eifel geräumt

Die steigende Hochwassergefahr trifft auch Camper in der Eifel. Erste Plätze mussten vorsorglich geräumt werden. Wie beispielsweise in Oberweis und Waxweiler (beides Eifelkreis Bitburg-Prüm). Dort droht die Prüm übers Ufer zu treten.

Eifelkreis Bitburg-Prüm ruft Bevölkerung auf, auf Autofahrten zu verzichten

Die durch den anhaltenden Starkregen ausgelöste Hochwasserlage ist im Eifelkreis weiterhin extrem angespannt. Die Pegel der Flüsse haben noch lange nicht ihren Scheitel erreicht, aber auch Erdrutsche sorgen für eine Vielzahl von Einsätzen. Zurzeit sind mehr als 300 Kräfte von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW) und Deutschem Roten Kreuz (DRK) im Einsatz. Die Technische Einsatzleitung ist mit 46 Kräften besetzt.

Auch die Einsatzkräfte des Landesbetrieb Mobilität (LBM) sind wegen überfluteter Straßen im Dauereinsatz; zahlreiche Straßen sind bereits für den Verkehr gesperrt. Die Bevölkerung wird gebeten, Autofahrten auf ein Minimum zu beschränken. Es wird erwartet, dass die starke Regenintensität mit 80 bis 100 l/m2 anhält. Der aktuelle Lage-Schwerpunkt befindet sich im Norden des Kreises und bewegt sich allmählich in die südlicheren Kreisgebiete.

Landkreise in der Region Trier verschärfen Warnung

Nach den starken Regenfällen und Überschwemmungen ruft der Kreis Vulkaneifel den Katastrophenfall aus. Landrätin Julia Gieseking (SPD) sagte bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in Daun, die Lage sei sehr ernst. Es gebe viele überschwemmte Straßen und Ortschaften, die nicht mehr erreichbar seien. Die Schulen im Kreis sollen geschlossen bleiben.

Der Kreis Trier-Saarburg ruft in der Nacht wegen der anhaltenden Regenfälle mit Überschwemmungen die Alarmstufe 5 aus. Grund hierfür ist die sich in Kordel (Kreis Trier-Saarburg) zuspitzende Hochwasserlage. Die Kyll und ihre Nebenbäche steigen stark an, sodass der Ort nur über Ehrang erreichbar ist.

Nach Angaben einer Sprecherin übernimmt nun die Kreisverwaltung die Koordination der Einsätze in den sieben Verbandsgemeinden. Von Überschwemmungen seien vor allem die Verbandsgemeinden Trier-Land und Schweich betroffen.

Aufgrund der zunehmenden Gefahr ruft auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm den Katastrophenfall aus. Außerdem wird auch hier festgelegt, dass alle Schulen und Kitas im Kreis am Donnerstag geschlossen bleiben.

In der Nacht von Freitag auf Donnerstag eskaliert die Lage. Viele Flüsse im Eifelkreis Bitburg-Prüm führen Jahrhunderthochwasser, sagt Willi Schlöder, stellvertretender Katastrophenschutzinspekteur des Kreises. Zudem könnten große Wassermassen aus dem Stausee Bitburg herauslaufen.

Mehr als 1.000 Einsatzkräfte im Kreis Trier-Saarburg

Mehr als 1.000 Einsatzkräfte sind in der Nacht im Landkreis Trier-Saarburg im Unwettereinsatz. Nach einer Mitteilung der Technischen Einsatzleitung des Brand- und Katastrophenschutzes sind die Verbandsgemeinden Trier-Land, Schweich und Konz am heftigsten vom Hochwasser betroffen.

In der Verbandsgemeinde Trier-Land herrscht in weiten Teilen Stromausfall. In der Ortsgemeinde Kordel sind die Trinkwasserpumpe ausgefallen, dadurch sind etwa 22.000 Menschen ohne Wasserversorgung. Ein Ersatzaggregat wird auf den Weg gebracht. Ebenfalls in Kordel wird am frühen Donnerstagmorgen ein Seniorenheim aufgrund von unzureichendem Hochwasserschutz evakuiert. Ebenfalls von Evakuierungen betroffen sind etwa 110 weitere Haushalte. Die Helfenden arbeiten mit Hochdruck an Transport, Unterbringung und Verpflegung der Betroffenen.

Die Gemeinde Kordel (Trier-Saarburg) ist von der Kyll völlig überschwemmt worden. SWR Andrea Maisberger

Vollalarm in Trier - Mögliche Evakuierung in Ehrang

Die Feuerwehr Trier ruft Vollalarm aus, weil die Kyll Teile des Stadtteils Ehrang zu überschwemmen droht. Die Feuerwehr schaffte mit Unterstützung mehrerer freiwilliger Löschzüge tausende von Sandsäcken und mobile Hochwasserschutzelemente nach Ehrang. Rund 1.600 Bewohnerinnen und Bewohner werden mit Durchsagen darauf vorbereitet, möglicherweise ihre Wohnung verlassen zu müssen.

Einige Menschen im Eifelkreis in Lebensgefahr

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm arbeiten die Rettungskräfte derzeit mit Hochdruck daran, Menschen vor dem Hochwasser zu retten. In Waxweiler (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sind sieben Menschen mit Hilfe eines Hubschraubers von einem Hausdach gerettet worden. Die Einsatzkräfte hatten das Haus zuvor nicht mehr mit dem Boot erreichen können.

In Messerich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in der Eifel werden nach Angaben des Kreises außerdem zwei Helfer des Technischen Hilfswerks aus den Fluten der Nims gerettet. Sie waren auf dem Weg zu einem Rettungseinsatz, hatten sich aber fest gefahren und auf dem Dach ihres Autos auf Hilfe gewartet. Die Nims, die normalerweise zwei Meter breit ist, ist nach Angaben eines Sprechers mittlerweile 200 Meter breit.

Erdrutsche - Lebensgefahr auf der Straße

Im Kreis Trier-Saarburg hat es mehrere Erdrutsche gegeben. Auf der Strecke von Welschbillig nach Kordel herrscht Lebensgefahr.

Ortskern von Trier-Ehrang überflutet

Nach Angaben der Stadt Trier wird derzeit der Ortskern von Ehrang überflutet. In großen Teilen des Ortes gebe es keinen Strom. Die Stadt bittet, sich an die Evakuierungsdurchsagen zu halten.

Der Trierer Stadtteil Ehrang ist überflutet. SWR Andrea Meisberger

Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Trier hat die Kyll am Vormittag den Ort überflutet. Das Wasser stehe bereits in einem Wohngebiet. Auch die Evakuierung des Krankenhauses laufe bereits. Dort müssen einige frisch-operierte Menschen per Hubschrauber abtransportiert und in andere Krankenhäuser verlegt werden. Derzeit sei nicht abzusehen, wo das Wasser der Kyll noch hinlaufe.

Vulkaneifel von Außenwelt abgeschnitten

In der Vulkaneifel sind zahlreiche Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Orte wie beispielsweise Jünkerath (Vulkaneifelkreis) können nur noch mit einem Boot erreicht werden. Die Zufahrtsstraßen sind von der Kyll überflutet, es gibt auch Erdrutsche und umgestürzte Bäume. Stellenweise ist das Telefonnetz zusammengebrochen, in Teilen auch das Handy-Netz. Lokal gibt es auch Stromausfälle. Nach Angaben des Katastrophenschutzinspekteurs ist mittlerweile an mehreren Stellen auch die Bundeswehr im Einsatz.

Ausnahmezustand im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gilt weiter der Katastrophenfall mit der höchsten Warnstufe. Nach Angaben der Kreisverwaltung gibt es bislang keine Hinweise, dass Menschen verletzt oder vermisst werden.

In einem Haus in Echtershausen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) habe es eine Gasexplosion gegeben, das Haus sei einsturzgefährdet, hieß es. Im Kreis sind mindestens drei Brücken zerstört worden, viele weitere befänden sich in einem kritischen Zustand. Die Gemeinde selbst ist von dem Hochwasser von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Stadt Speicher (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sei schwer zu erreichen. Probleme gibt es offenbar auch mit der Wasserversorgung, Experten versuchen das zu beheben. Laut Verwaltung bleiben Schulen und Kitas auch am Freitag geschlossen. Nach Angaben der Behörden sind derzeit mindestens 75 Straßen im Eifelkreis nicht befahrbar.

Auch an der Mosel steigt der Pegel. In Zell (Kreis Cochem-Zell) läuft am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die Mosel über den Hochwasserschutz, die Altstadt wird geflutet. Auch andere Moselgemeinden sind betroffen, wie beispielsweise Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach oder Reil.

Aufräumarbeiten in Kordel haben in der Nacht begonnen

Obwohl das Wasser weiterhin in Kellerabgängen und auf Straßen steht, haben die Einsatzkräfte schon in der Nacht in Kordel damit begonnen, die Hochwasser-Schäden zu bekämpfen. Vor allem wurde Schlamm von den Straßen gewaschen.

Lage rund um Trier entspannt sich etwas

In der Eifel rund um Trier hat sich die Hochwasserlage in der Nacht etwas entspannt. Nach Angaben der Feuerwehren gehen die Pegelstände fast überall zurück. Kritisch ist die Lage aber nach wie vor entlang der Prüm in der Eifel. Dort steigt das Wasser noch.

Der Trierer Stadtteil Ehrang ist noch immer ohne Strom. An der Kyll und entlang der Sauer stehen zudem noch immer hunderte Häuser unter Wasser.

Wetterlage bleibt stabil

Dreyer besucht Feuerwehr Trier

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) besucht am Freitagmorgen die Einsatzkräften in der Rettungsleitstelle der Berufsfeuerwehr Trier. Dort waren am Donnerstag wegen des Hochwassers mehr als 7.500 Anrufe hilfsbedürftiger Menschen aus der ganzen Region eingegangen.

Dreyer sagt wörtlich: "Das ist ein Horror. Wenn Existenzen berührt sind, wenn Häuser kaputt sind und wenn Straßen aussehen, wie wir es gesehen haben. Aber dass so viele Menschen bei dieser Katastrophe sterben, ist ganz furchtbar. Da könnte man eigentlich nur noch weinen." Sie geht in ihrer Rede auch auf die zahlreichen Opfer im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler ein.

Lage an der Mittelmosel unter Kontrolle

An der Mittelmosel ist die Hochwasserlage nach Angaben der Wehrleiter unter Kontrolle. Der Pegel der Mosel sinkt, die Aufräumarbeiten beginnen. Das Wasser wird abgepumpt. In Gemeinden ohne Hochwasserschutz ist das Wasser vor allem bei den Häusern im Uferbereich in die Keller und stellenweise ins Untergeschoss gelaufen. In einigen Orten der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sind nicht nur die Uferbereiche überflutet, sondern steht Wasser auch je nach Lage im Ortskern.

In Zell (Kreis Cochem-Zell) ist wegen des Hochwasser die Mosel über den Schutz gelaufen. SWR Theresa Berwian

Der Bürgermeister von Zell schildert, dass das Wasser noch in der Altstadt steht. Sobald der Moselpegel sinke, könnten die Helfer die Pumpen anwerfen. Insgesamt sei man an der Mittelmosel mit einem blauen Auge davongekommen, so die Einschätzung von Wehrleitern und Bürgermeistern. Zwar sei man Hochwasser gewöhnt – das Tempo, in dem die Mosel gestiegen war, sei jedoch ungewöhnlich gewesen.

In Trier-Saarburg, dem Eifelkreis und der Vulkaneifel beginnt das Aufräumen

Katastrophentouristen in Trier-Ehrang in machen Probleme

Die Lage in Trier-Ehrang sei weiter angespannt, sagt SWR-Reporterin Andrea Meisberger. Viele wollten in den Ort hinein - "Betroffene, Freunde von Betroffenen und Helfende". Problematisch sind laut Polizei aber "die sogenannten Katastrophentouristen".

Die Stadt Trier hat im Stadtteil Ehrang acht Häuser teilweise gesperrt. Statiker der Stadt hatten alle 1.000 überfluteten Häuser in Augenschein genommen. Die acht Häuser müssen jetzt genauer auf ihre Standsicherheit untersucht werden. sagt Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD).

Im Untergeschoss des Ehranger Krankenhauses hat das Hochwasser massive Schäden angerichtet. Eine neue Heizungsanlage sowie medizinische Geräte stehen noch immer komplett unter Wasser.

Das Aufräumen geht weiter

In der Region Trier schreiten die Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe voran. Rettungskräfte und Helfer beseitigen in Kordel oder dem Trierer Stadtteil Ehrang Berge von Unrat und Schlammteppichen. Nach Angaben der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) gibt es bereits jetzt soviel Sperrmüll wie sonst das ganze Jahr nicht und das obwohl jetzt erst die Hälfte des Sperrmülls eingesammelt wurde.

Der A.R.T. geht davon aus, dass 60 Ortschaften in der Region Trier von dem Hochwasser der vergangenen Tage betroffen sind.

In Kordel hat sich die Lage inzwischen gebessert, wie etwa bei der Strom- und Trinkwasserversorgung. Trotzdem kämpfen die Einsatzkräfte und viele Bewohnerinnen und Bewohner weiter gegen Schlamm und Müll.

Überall in der Eifel sind die Menschen betroffen - Existenzen sind bedroht.

Die Behörden bekommen zunehmend einen Eindruck davon, was alles zerstört worden ist. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität, LBM, sind derzeit Teams der Straßenmeistereien in der Region Trier unterwegs, um Hochwasserschäden an Brücken aufzunehmen und zu beseitigen. Welche Brücken genau betroffen sind, könne man noch nicht sagen.

Es gebe bereits Absperrungen und wo möglich seien Umleitungen eingerichtet worden. In Zusammenarbeit mit dem THW und der Bundeswehr werden die Brücken den Angaben zufolge etwa von Treibgut befreit und dann begutachtet. Der LBM hofft, dass einige der Brücken nur repariert werden müssen und nicht vollständig zerstört sind oder abgerissen werden müssen. Bereits am Freitag seien teilweise Behelfsbrücken geliefert worden, um den Verkehr wieder in geregelte Bahnen zu leiten.