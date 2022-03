Die Polizei Hermeskeil sucht die Besitzer eines entlaufenen Chihuahua-Hundes. Der kleine Hund ist am Freitagvormittag in der Gemeinde Holzerath gefunden worden. Damit er nicht in ein Tierheim musste, hat die Finderin ihn zunächst in Obhut genommen. Die Polizei Hermeskeil bittet die Eigentümer des Hundes, sich zu melden.