Seit 2017 spielt der SV Eintracht Trier in der Oberliga. Am Samstag soll sich das mit dem Aufstieg in die Regionalliga ändern. Doch aus eigener Kraft ist der direkte Aufstieg nicht zu schaffen.

Der Cheftrainer des SV Eintracht Trier, Josef Çınar, ist vor dem Spiel gegen den FC Hertha Wiesbach optimistisch. Er sei froh, dass so viele Fans ins Stadion kommen. Das gebe der Mannschaft die nötige Kraft, um das Spiel zu gewinnen.