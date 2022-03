Trotz steigender Corona-Zahlen sollen weitere Lockerungen kommen. Zu früh, urteilt der Trierer Chefarzt Tim Piepho. Die Personallage in den Kliniken lasse das nicht zu.

Eigentlich sollten zum 20. März weitere Corona-Maßnahmen gelockert werden, doch die Infektionszahlen steigen wieder an. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will nun noch 14 Tage mit weiteren Lockerungen warten.

Der Trierer Chefarzt Tim Piepho hält auch das noch für zu früh. Problematisch seien dabei aber nicht die Kapazitäten der Intensivstationen, sondern vor allem die vielen Corona-bedingten Ausfälle beim Klinikpersonal.

Professor Tim Piepho vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier. SWR

SWR Aktuell: Professor Piepho, wie ist die Lage bei Ihnen im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier?

Tim Piepho: Also erst mal kann man die gute Nachricht verbreiten, dass wir keine sehr hohen Zahlen von Intensivpatienten betreuen. Das heißt, es gibt nur wenige Patienten in der Region Trier, die wegen einer Covid-Infektion intensivmedizinisch betreut werden müssen. Die gibt es, aber die Zahl ist gering.

Was wir allerdings momentan beobachten: Insgesamt steigt die Zahl der Patienten, die Covid-positiv getestet sind. So haben wir hier im Haus fast 50 Patienten, die sich im Bereich der Normalstation befinden, wegen einer ganz anderen Erkrankung eigentlich ins Krankenhaus kommen, aber eben Corona-positiv sind.

Diese Patienten sind unheimlich aufwendig im pflegerischen Bereich. Auch da muss selbstverständlich eine Isolierung durchgeführt werden, was sich bei zunehmend steigenden Zahlen, die wir momentan sehen, durchaus als schwierig erweist.

Corona-bedingter Personalausfall ist für die Kliniken problematisch

SWR Aktuell: Aber das ist derzeit nicht das Hauptproblem der Kliniken?

Piepho: Unser größtes Problem sind momentan die vielen infizierten Personen aus dem Bereich des pflegerischen und des ärztlichen Dienstes. Wir sind nicht immer in der Lage, unser Programm so durchzuführen, wie wir das gerne möchten. Es sind sicherlich zwischen 100 und 150 Leute, die alleine hier bei uns im Krankenhaus nicht da sind, weil sie infiziert sind.

"Im Vergleich zu anderen Branchen haben wir das Problem, dass Homeoffice bei uns nicht möglich ist."

Wir können die Patienten noch nicht von zu Hause behandeln oder betreuen. Die Kollegen, die krank sind, fehlen uns. Die fehlen uns in der täglichen Routine, die fehlen in den Diensten.

Zum Glück haben wir sehr viele, sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Lücken zum Großteil auch füllen können. Aber nicht unbedingt immer. Von daher ist es so, dass es in den Krankenhäusern der Region zunehmend schwieriger wird, den Normalbetrieb aufrechtzuerhalten. Wir stehen im engen Austausch mit den großen Häusern aus ganz Rheinland-Pfalz, und da sieht die Situation sehr ähnlich aus.

Professor Tim Piepho ist Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier. Seit etwas mehr als fünf Jahren arbeitet er dort. Vorher war er 15 Jahre lang an der Universitätsmedizin Mainz beschäftigt.

SWR Aktuell: Wie stehen Sie zu den geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen?

Piepho: Also in meinen Augen ist nicht die Frage, ob man sich mit Omikron infiziert, sondern wann man sich mit Omikron infiziert.

"Wenn wir jetzt steigende Infektionszahlen haben, müssen wir davon ausgehen, dass auch im Krankenhaus viel mehr Menschen gleichzeitig nicht zur Verfügung stehen, weil sie zu Hause in Quarantäne sind."

Das würde uns das Leben hier noch sehr viel schwerer machen, als es tatsächlich schon ist. Von daher müssen wir dafür sorgen, dass die Infektionszahlen nicht weiter steigen. Und das schaffen wir nur dadurch, dass wir Öffnungen momentan noch vermeiden und warten, bis die Infektionszahlen tatsächlich abgeklungen sind.

Sonst kommen wir möglicherweise irgendwann auch wieder an den Punkt, wo wir auch eine Notfallversorgung nicht mehr gewährleisten können. Und dazu darf es nicht kommen.

SWR Aktuell: Es herrscht ohnehin Pflegenotstand, nun kommen die hohen Infektionszahlen hinzu. Außerdem könnte durch die Impfpflicht im Gesundheitswesen weiteres Personal wegbrechen, weil dieses sich nicht impfen lassen möchte. Ist das im Brüderkrankenhaus auch ein Problem?

Piepho: Zum Glück haben wir nur sehr wenige Menschen im Krankenhaus, die nicht geimpft sind und die man auch nicht überzeugen kann. Das sind auch nicht nur Leute aus dem ärztlichen und pflegerischen Bereich, sondern durchaus auch Leute, die in anderen Bereichen wie zum Beispiel im Bereich der Küche oder der Technik arbeiten. Da bewegen wir uns im einstelligen Prozentbereich.

Aber mitunter kommen wir in die Situation hinein, dass uns auch diese wenigen Menschen am Ende fehlen und deren Arbeit aber weiterhin gemacht werden muss. Das heißt, die Krankenhäuser laufen schon in eine Situation hinein, wo sie diese Stellen nachbesetzen müssen, was mitunter schwierig werden kann.

SWR Aktuell: Das bedeutet, dass es bei fehlender Impfung auch im Brüderkrankenhaus durchaus zu Entlassungen kommen kann?

Piepho: Am Ende obliegt es dem örtlichen Gesundheitsamt zu entscheiden, ob derjenige, der nicht geimpft ist, einen guten Grund hat und trotzdem auch im Krankenhaus weiterarbeiten kann oder ob eine Weiterbeschäftigung nicht möglich ist. Am Ende ist das sicherlich auch die Konsequenz, dass derjenige nicht weiter beschäftigt werden kann.

Diskussion um allgemeine Impfpflicht sinnvoll

SWR Aktuell: Halten Sie die Impfpflicht für Einrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime für richtig?

Piepho: Man hat die Impfpflicht im Gesundheitswesen zu einem Zeitpunkt eingeführt, als wir noch in einer ganz anderen Situation gewesen sind. Es gab die Delta-Welle, bei der wir viele Patienten auf der Intensivstation hatten. Die Impfung hat sehr gut gewirkt - von daher war das eine richtige Entscheidung.

Man kann sicherlich darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, eine grundsätzliche Impfpflicht einzuführen und nicht nur die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ich denke schon, dass es sinnvoll ist, über diese Impfpflicht noch einmal nachzudenken.

Es geht um die Frage, ob man mit der jetzigen Regelung tatsächlich das bewirkt, was man bewirken möchte: Einen optimalen Schutz für die Patienten.