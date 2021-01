Trierer Profibasketballer will Justizreform

Chase Adams stammt aus Columbia und spielt beim Basketball-Zweitbundesligisten Gladiators Trier. Er hofft, dass der neue US- Präsident Joe Biden eine Justizreform mehr in den Blick rückt. Dabei will er mehr Gerechtigkeit gerade für die schwarze Bevölkerung. Er rechnet damit, dass die Amerikaner für ihre Demokratie kämpfen werden.